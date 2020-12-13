Третій етап Кубка світу з біатлону закінчився чоловічою естафетою. Україна не змогла поборотися за призові місця, фінішувавши лише на 13 місці.

Вже з самого початку гонки виділилася група лідерів. Туди потрапили Норвегія, Фінляндія, Франція та Німеччина. Україна була у групі переслідування з незначним відставанням від лідерів. І після першої стрільби Артема Прими причини для оптимізму були – українець відстрілявся чисто, пише 24 канал.

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Але друга стрільба та швидкість на трасі при передачі естафети опустила Україну на 8 місце. До лідерів було 19,4 секунди.

Другим за збірну України біг Руслан Ткаленко. І якщо під час першої стрільби він допустив лише один промах, то на другому вогневому рубежі у нього виникли проблеми. Він довго цілився, і здійснив три промахи, що відкинуло Україну далеко від лідерів та групи переслідування. Вийшовши на трасу на 13 місці та з відставанням в 1:06,9 хвилини, естафету Дмитру Підручному він передав на 16 місці.

Капітан збірної на трасі скоротити відставання від лідерів не зумів. Але підняв Україну. Він використав по одному додатковому патрону на кожній стрільбі. Тож Антон Дутченко після нього стартував 14-им.

Останній з українців в естафеті теж стріляв майже чисто – по одному промаху. Але знову підвела швидкість на трасі. Вийшовши після останньої стрільби на 12-у місці, у підсумку Україна фінішувала лише 13-ю.

Перемогу в чоловічій естафеті ж здобула збірна Швеції. До останнього за перемогу боролася і збірна Норвегії. Але Йоганнес Бьо заробив коло штрафу після останньої стрільби та відпустив суперників. Однак друге місце команда зберегла. Третіми ж фінішували німці.

Варто відзначити, що стрільба у цій гонці підвела і збірну Франції. Вони заробили одразу три кола штрафу. Однак фінішували на восьмому місці.