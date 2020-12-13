Український нападник Роман Яремчук свої голом перервав невдалу серію Гента. Він приніс перемогу команді.

Роман Яремчук єдиний з українців потрапив до стартового складу Гента на гру проти Стандарда. Ігор Пластун та Роман Безус весь матч провели на лаві запасних, пише 24 канал.

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Та вже на другій хвилині зустрічі гості вийшли вперед. І лише на 27-й хвилині Генту вдалося зрівняти рахунок.

Коли матч наближався до кінця, Яремчук зумів вирвати для своєї команди перемогу. Дорш перехопив м'яч в центрі поля, вивівши українця на ударну позицію. Форвард свою спробу не змарнував, пробивши повз голкіпера.

Ця перемога стала першою для Гента за шість матчів. П'ять попередніх ігор команда програла.

Відео голу Яремчука