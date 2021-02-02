Коваленко перейшов в Аталанту, Кличко – найкращий боксер Європи: новини спорту 1 лютого

У понеділок, 1 лютого, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.
Джерело: 24 каналВіктор Коваленко офіційно перейшов в Аталанту
Футболіст збірної України Віктор Коваленко офіційно покинув донецький Шахтар. Півзахисник продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії, де виступатиме за Аталанту.
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24-річний Коваленко підписав з Аталантою контракт до 2025 року. Український футболіст буде виступати під 20-м номером.
Досягнення Віктора Коваленка / Інфографіка Спорт 24
Легендарний український боксер Володимир Кличко після завершення кар'єри продовжує пожинати плоди своїх перемог. Володимир очолив рейтинг найкращих боксерів важкої ваги серед представників Європи.
Кличко-молодший, який завершив кар'єру у 2017 році, має у своєму активі 700,3 бали. На другому місці – британець Леннокс Льюїс – 512,2 очка. Він пішов з боксу у 2003 році.
На третьому місці чинний чемпіон світу за версією WBC британець Тайсон Ф’юрі (327,7 балів). Ф'юрі всього на декілька балів випередив Віталія Кличка (324 бали).
У топ-10 знайшлося місце ще одному українцю. Чільну десятку замикає непереможний Олександр Усик.
Топ-10 європейських боксерів важкої ваги
Київське Динамо провело 5-й контрольний матч у рамках підготовки до другої половини сезону-2020/2021. Кияни провели спаринг з Динамо Тбілісі і перемогли – 1:0.
Перемогу українській команді приніс гол у компенсований до другого тайму час. Зокрема, Віталій Буяльський на останній хвилині гри реалізував пенальті.
Ця гра для Динамо стало другою на зборах у Туреччині. У попередньому поєдинку кияни поступилися Лудогорцю.
Загалом Динамо провело вже 5-й контрольний матч. Кияни в рамках зборів в ОАЕ програли Легії, перемогли Шахтар Солігорськ і зіграли внічию проти збірної Йорданії.Євген Селезньов зі скандалом покинув Колос
Колишнього нападника збірної України Євгена Селезньова відрахували з його нинішньої команди – Колоса з селища Ковалівка під Києвом. Причина – грубе порушення режиму з боку футболіста.
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Журналіст Ігор Бурбас, який першим і повідомив інформацію про це, заявив, що причиною стало грубе порушення режиму гравцем.
За даними UA-Футбол, Селезньов прибув на товариський матч проти білоруського Руху у стані алкогольного сп'яніння. Відтак як тільки стало відомо, що Селезньов прибув на гру п'яним, головний тренер клубу Костишин вирішив, що нападник більше не буде грати за команду. І добився, щоб його виключили із команди взагалі.
При цьому він спочатку був у стартовому складі команди, але після гри у звіті клубу вказано, що Селезньов не зіграв у цьому матчі. На поле з перших хвилин вийшов Данфа.