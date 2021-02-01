Київське Динамо у понеділок, 1-го лютого, провело 5-й контрольний матч у рамках підготовки до другої половини сезону-2020/2021. Кияни провели спаринг з Динамо Тбілісі.

Джерело: 24 канал

Динамо Київ – Динамо Тбілісі 1:0

Гол: Буяльський, 90+2 (п)

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Контрольний матч у Туреччині між двома "динамівськими" командами завершилися перемогою киян.

Перемогу українській команді приніс гол у компенсований до другого тайму час. Зокрема, Віталій Буяльський на останній хвилині гри реалізував пенальті.

Ця гра для Динамо стало другою на зборах у Туреччині. У попередньому поєдинку кияни поступилися Лудогорцю.

Загалом Динамо провело вже 5-й контрольний матч. Кияни в рамках зборів в ОАЕ програли Легії, перемогли Шахтар Солігорськ і зіграли внічию проти збірної Йорданії.

Динамо Київ – Динамо Тбілісі відео повного матчу

Календар і результати матчів Динамо на зборах в Туреччині