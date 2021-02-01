Динамо вирвало перемогу в Динамо Тбілісі: відео
Київське Динамо у понеділок, 1-го лютого, провело 5-й контрольний матч у рамках підготовки до другої половини сезону-2020/2021. Кияни провели спаринг з Динамо Тбілісі.
Джерело: 24 канал
Динамо Київ – Динамо Тбілісі 1:0
Гол: Буяльський, 90+2 (п)
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Контрольний матч у Туреччині між двома "динамівськими" командами завершилися перемогою киян.
Перемогу українській команді приніс гол у компенсований до другого тайму час. Зокрема, Віталій Буяльський на останній хвилині гри реалізував пенальті.
Ця гра для Динамо стало другою на зборах у Туреччині. У попередньому поєдинку кияни поступилися Лудогорцю.
Загалом Динамо провело вже 5-й контрольний матч. Кияни в рамках зборів в ОАЕ програли Легії, перемогли Шахтар Солігорськ і зіграли внічию проти збірної Йорданії.
Динамо Київ – Динамо Тбілісі відео повного матчу
Календар і результати матчів Динамо на зборах в Туреччині
- Динамо – Лудогорець (1:2)
- Динамо Київ – Динамо (0:0)
- Динамо – ЦСКА 1948 (4 лютого, 16:00)
- Динамо – Шкендія (7 лютого, 16:00)
- Динамо – БАТЕ (8 лютого, 10:00)
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