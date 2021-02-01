У понеділок, 1 лютого, футболіст Шахтаря та збірної України Віктор Коваленко перейшов в італійську Аталанту. Офіційних даних про контракт гравця клуб поки не дає, проте ЗМІ вже почали писати про зарплату українця в італійському клубі.

Джерело: Calcioe finanza Так, за інформацією джерела, зарплата українця становить 2 мільйони євро в сезон чистими. Дивіться також Віктор Коваленко офіційно перейшов в Аталанту Якщо дана інформація відповідає дійсності, то українець став найбільш високооплачуваним гравцем Аталанти. На даний момент зарплата Ілічича, Мюріеля і Сапати – 1.8 мільйона, у Міранчука – 1.5 млн, у Маліновського, Кальдари, Де Рона, Пашаліча і Толо – 1 млн. Що відомо про кар'єру Коваленка Віктор – вихованець академії Шахтаря. Коваленко пройшов усі щаблі й був лідером команди U19, яка грала у фіналі Юнацької ліги УЄФА-2015.

У складі збірної України U20 Віктор брав участь у чемпіонаті світу і з 5 голами став найкращим бомбардиром турніру, отримавши "Золоту бутсу".

Коваленко дебютував за Шахтар у сезоні-2014/15. За "гірників" Віктор провів 200 офіційних матчів, в яких забив 32 голи.

Разом з Шахтарем він став володарем 10 трофеїв: по 4 рази вигравав чемпіонат і Кубок, двічі – Суперкубок України.

Досягнення Віктора Коваленка / Інфографіка Спорт 24