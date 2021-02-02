У понеділок, 1 лютого, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.

Джерело: 24 канал

Віктор Коваленко офіційно перейшов в Аталанту

Футболіст збірної України Віктор Коваленко офіційно покинув донецький Шахтар. Півзахисник продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії, де виступатиме за Аталанту.

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24-річний Коваленко підписав з Аталантою контракт до 2025 року. Український футболіст буде виступати під 20-м номером.

Що відомо про Коваленка

Коваленко у структурі Шахтаря з 2013 року. Віктор провів за Шахтар 200 матчів, у яких забив 32 голи та віддав 12 асистів.

Коваленко чотири рази ставав чемпіоном України та стільки ж разів здобував Кубок України. Ще двічі Коваленко вигравав Суперкубок України.

За збірну України Коваленко провів 29 матчів. Голів не забивав.



Досягнення Віктора Коваленка / Інфографіка Спорт 24

Володимир Кличко визнаний найкращим боксером Європи

Легендарний український боксер Володимир Кличко після завершення кар'єри продовжує пожинати плоди своїх перемог. Володимир очолив рейтинг найкращих боксерів важкої ваги серед представників Європи.

Кличко-молодший, який завершив кар'єру у 2017 році, має у своєму активі 700,3 бали. На другому місці – британець Леннокс Льюїс – 512,2 очка. Він пішов з боксу у 2003 році.

На третьому місці чинний чемпіон світу за версією WBC британець Тайсон Ф’юрі (327,7 балів). Ф'юрі всього на декілька балів випередив Віталія Кличка (324 бали).

У топ-10 знайшлося місце ще одному українцю. Чільну десятку замикає непереможний Олександр Усик.

Топ-10 європейських боксерів важкої ваги

Володимир Кличко (Україна) Леннокс Льюїс (Велика Британія) Тайсон Ф'юрі (Велика Британія) Віталій Кличко (Україна) Інгемар Юганссон (Швеція) Ентоні Джошуа (Велика Британія) Олександр Повєткін (Росія) Микола Валуєв (Росія) Макс Шмелінг (Німеччина) Олександр Усик (Україна)

Динамо вирвало перемогу в Динамо Тбілісі

Київське Динамо провело 5-й контрольний матч у рамках підготовки до другої половини сезону-2020/2021. Кияни провели спаринг з Динамо Тбілісі і перемогли – 1:0.

Перемогу українській команді приніс гол у компенсований до другого тайму час. Зокрема, Віталій Буяльський на останній хвилині гри реалізував пенальті.

Ця гра для Динамо стало другою на зборах у Туреччині. У попередньому поєдинку кияни поступилися Лудогорцю.

Загалом Динамо провело вже 5-й контрольний матч. Кияни в рамках зборів в ОАЕ програли Легії, перемогли Шахтар Солігорськ і зіграли внічию проти збірної Йорданії.

Євген Селезньов зі скандалом покинув Колос

Колишнього нападника збірної України Євгена Селезньова відрахували з його нинішньої команди – Колоса з селища Ковалівка під Києвом. Причина – грубе порушення режиму з боку футболіста.

До слова: Це все маячня: Селезньов вперше прокоментував скандальне відрахування з Колоса

Коротко про відрахування Селезньова

Журналіст Ігор Бурбас, який першим і повідомив інформацію про це, заявив, що причиною стало грубе порушення режиму гравцем.

За даними UA-Футбол, Селезньов прибув на товариський матч проти білоруського Руху у стані алкогольного сп'яніння. Відтак як тільки стало відомо, що Селезньов прибув на гру п'яним, головний тренер клубу Костишин вирішив, що нападник більше не буде грати за команду. І добився, щоб його виключили із команди взагалі.

При цьому він спочатку був у стартовому складі команди, але після гри у звіті клубу вказано, що Селезньов не зіграв у цьому матчі. На поле з перших хвилин вийшов Данфа.