Футболіст збірної України Віктор Коваленко офіційно покинув донецький Шахтар. Півзахисник продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії, де виступатиме за Аталанту.

Джерело: сайт Аталанти

24-річний Коваленко підписав з Аталантою контракт до 2025 року. Український футболіст буде виступати під 20-м номером.

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За даними спеціалізованого порталу Transfermarkt, Аталанта заплатила Шахтарю за Коваленка 770 тисяч доларів.

Слід зазначити, що трансферна ціна Коваленка складає понад 6 мільйонів доларів. Італійцям вдалося дешевше придбати Коваленка, адже влітку футболіст міг безкоштовно покинути Шахтар.

У Віктора закінчувався контракт з Шахтарем.

До уваги. В Аталанті виступає вихованець Шахтаря та чинний гравець збірної України Руслан Маліновський.

Що відомо про Коваленка