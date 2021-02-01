Віктор Коваленко офіційно перейшов в Аталанту
Футболіст збірної України Віктор Коваленко офіційно покинув донецький Шахтар. Півзахисник продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії, де виступатиме за Аталанту.
Джерело: сайт Аталанти
24-річний Коваленко підписав з Аталантою контракт до 2025 року. Український футболіст буде виступати під 20-м номером.
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За даними спеціалізованого порталу Transfermarkt, Аталанта заплатила Шахтарю за Коваленка 770 тисяч доларів.
Слід зазначити, що трансферна ціна Коваленка складає понад 6 мільйонів доларів. Італійцям вдалося дешевше придбати Коваленка, адже влітку футболіст міг безкоштовно покинути Шахтар.
У Віктора закінчувався контракт з Шахтарем.
Що відомо про Коваленка
- Коваленко у структурі Шахтаря з 2013 року. Віктор провів за Шахтар 199 матчів, у яких забив 32 голи та віддав 12 асистів.
- Коваленко чотири рази ставав чемпіоном України та стільки ж разів здобував Кубок України. Ще двічі Коваленко вигравав Суперкубок України.
- За збірну України Коваленко провів 29 матчів. Голів не забивав.
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