Володимир Кличко визнаний найкращим боксером важкої ваги, Усик – у топ-10
Легендарний український боксер Володимир Кличко після завершення кар'єри продовжує пожинати плоди своїх перемог. Володимир очолив рейтинг найкращих боксерів важкої ваги серед представників Європи.
Джерело: Boxrec.com
Авторитетний портал Boxrec.com склав рейтинг серед європейських боксерів за всю історію важкої ваги. Першу сходинку з великим відривом посідає Володимир Кличко.
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Кличко-молодший, який завершив кар'єру у 2017 році, має у своєму активі 700,3 бали. На другому місці – британець Леннокс Льюїс – 512,2 очка. Він пішов з боксу у 2003 році.
На третьому місці чинний чемпіон світу за версією WBC британець Тайсон Ф’юрі (327,7 балів). Ф'юрі всього на декілька балів випередив Віталія Кличка (324 бали).
У топ-10 знайшлося місце ще одному українцю. Чільну десятку замикає непереможний Олександр Усик.
Топ-10 європейських боксерів важкої ваги
- Володимир Кличко (Україна)
- Леннокс Льюїс (Велика Британія)
- Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
- Віталій Кличко (Україна)
- Інгемар Юганссон (Швеція)
- Ентоні Джошуа (Велика Британія)
- Олександр Повєткін (Росія)
- Микола Валуєв (Росія)
- Макс Шмелінг (Німеччина)
- Олександр Усик (Україна)
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