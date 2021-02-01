Легендарний український боксер Володимир Кличко після завершення кар'єри продовжує пожинати плоди своїх перемог. Володимир очолив рейтинг найкращих боксерів важкої ваги серед представників Європи.

Джерело: Boxrec.com

Авторитетний портал Boxrec.com склав рейтинг серед європейських боксерів за всю історію важкої ваги. Першу сходинку з великим відривом посідає Володимир Кличко.

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Кличко-молодший, який завершив кар'єру у 2017 році, має у своєму активі 700,3 бали. На другому місці – британець Леннокс Льюїс – 512,2 очка. Він пішов з боксу у 2003 році.

На третьому місці чинний чемпіон світу за версією WBC британець Тайсон Ф’юрі (327,7 балів). Ф'юрі всього на декілька балів випередив Віталія Кличка (324 бали).

У топ-10 знайшлося місце ще одному українцю. Чільну десятку замикає непереможний Олександр Усик.

Топ-10 європейських боксерів важкої ваги