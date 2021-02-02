В понедельник, 1 февраля, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Источник: 24 канал

Виктор Коваленко официально перешел в Аталанту

Футболист сборной Украины Виктор Коваленко официально покинул донецкий Шахтер. Полузащитник продолжит карьеру в чемпионате Италии, где будет выступать за Аталанту.

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24-летний Коваленко подписал с Аталантой контракт до 2025 года. Украинский футболист будет выступать под 20-м номером.

Что известно о Коваленко

Коваленко в структуре Шахтера с 2013 года. Виктор провел за Шахтер 200 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 12 ассистов.

Коваленко четыре раза становился чемпионом Украины и столько же раз получал Кубок Украины. Еще дважды Коваленко выигрывал Суперкубок Украины.

За сборную Украины Коваленко провел 29 матчей. Голов не забивал.

Достижения Виктора Коваленко / Инфографика Спорт 24

Владимир Кличко признан лучшим боксером Европы

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко после завершения карьеры продолжает пожинать плоды своих побед. Владимир возглавил рейтинг лучших боксеров тяжелого веса среди представителей Европы.

Кличко-младший, завершивший карьеру в 2017 году, имеет в своем активе 700,3 балла. На втором месте – британец Леннокс Льюис – 512,2 очка. Он ушел из бокса в 2003 году.

На третьем месте действующий чемпион мира по версии WBC британец Тайсон Фьюри (327,7 баллов). Фьюри всего на несколько баллов опередил Виталия Кличко (324 балла).

В топ-10 нашлось место еще одному украинцу. Десятку замыкает непобедимый Александр Усик.

Топ-10 европейских боксеров тяжелого веса

Владимир Кличко (Украина) Леннокс Льюис (Великобритания) Тайсон Фьюри (Великобритания) Виталий Кличко (Украина) Ингемар Юганссон (Швеция) Энтони Джошуа (Великобритания) Александр Поветкин (Россия) Николай Валуев (Россия) Макс Шмелинг (Германия) Александр Усик (Украина)

Динамо вырвало победу у Динамо Тбилиси

Киевское Динамо провело 5-й контрольный матч в рамках подготовки ко второй половине сезона-2020/2021. Киевляне провели спарринг с Динамо Тбилиси и победили – 1:0.

Победу украинской команде принес гол в компенсированное ко второму тайму время. В частности, Виталий Буяльский на последней минуте игры реализовал пенальти.

Эта игра для Динамо стала второй на сборах в Турции. В предыдущем поединке киевляне уступили Лудогорцу.

Всего Динамо провело уже 5-й контрольный матч. Киевляне в рамках сборов в ОАЭ проиграли Легии, победили Шахтер Солигорск и сыграли вничью против сборной Иордании.

Евгений Селезнев со скандалом покинул Колос

Бывшего нападающего сборной Украины Евгения Селезнева отчислили из его нынешней команды – Колоса из поселка Ковалевка под Киевом. Причина – грубое нарушение режима со стороны футболиста.

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Коротко об отчислении Селезнева

Журналист Игорь Бурбас, который первым и сообщил информацию об этом, заявил, что причиной стало грубое нарушение режима игроком.

По данным UA-Футбол, Селезнев прибыл на товарищеский матч против белорусского движения в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому как только стало известно, что Селезнев прибыл на игру пьяным, главный тренер клуба Костышин решил, что нападающий больше не будет играть за команду. И добился, чтобы его исключили из команды вообще.

При этом он сначала был в стартовом составе команды, но после игры в отчете клуба указано, что Селезнев не сыграл в этом матче. На поле с первых минут вышел Данфа.