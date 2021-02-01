35-річний український форвард Колоса Євген Селезньов спростував інформацію про те, що приїхав п'яним на контрольний матч проти брестського Руха.

Джерело: "Циганик Live"

У спілкуванні з журналістом Ігорем Цигаником Селезньов відмовився коментувати ситуацію.

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– Ти в прямому ефірі. Будеш говорити?

– А що казати? У прямому ефірі не хочу.

– У тебе все добре?

– У мене все нормально, я зараз вдома з родиною.

– Коли будеш готовий щось сказати?

– Не знаю. А що казати? Те, що пишуть – це все маячня.

– А що сталося?

– Довго пояснювати, можу сказати тобі один на один. Я стільки прочитав про себе, що я п'яним на матч виходив. Все це відбувається, а у мене дитина, мати, дружина. Мені більше їх шкода, ніж себе, – сказав Селезньов.

Що відомо про скандальне відрахування Селезньова

Журналіст Ігор Бурбас, який першим і повідомив інформацію про це, заявив, що причиною стало грубе порушення режиму гравцем.

За даними UA-Футбол, Селезньов прибув на товариський матч проти білоруського Руху у стані алкогольного сп'яніння. Відтак як тільки стало відомо, що Селезньов прибув на гру п'яним, головний тренер клубу Костишин вирішив, що нападник більше не буде грати за команду. І добився, щоб його виключили із команди взагалі.

При цьому він спочатку був у стартовому складі команди, але після гри у звіті клубу вказано, що Селезньов не зіграв у цьому матчі. На поле з перши хвилин вийшов Данфа.