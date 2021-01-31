Пішов не по-царськи: Селезньова зі скандалом вигнали з "Колоса" – ЗМІ
Колишнього нападника збірної України Євгена Селезньова відрахували з його нинішньої команди – Колоса з селища Ковалівка під Києвом. Причина – грубе порушення режиму з боку футболіста.
Джерело: журналіст Ігор Бурбас
Як підкреслив він у твіттері, Селезньов – більше не в Колосі. І вже нападник перебуває на шляху до Києва. Зараз команда проводить тренувальний збір у Туреччині.
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Чому Селезньов покинув Колос
- Форвард відзначився витівкою, що не сподобалася тренеру Колоса Руслану Костишину.
- Опісля наставник поставив питання ребром.
- У підсумку гравця відрахували з команди.
Додамо, що останньому спарингу Колоса, то Селезньов провів на полі лише 10 хвилин, і опісля його замінили. Наразі у вільному доступі в мережі немає ані відеоогляду тієї гри, ані, тим більше, повного матчу. Тому про причини такої ранньої заміни Селезньова можна лише здогадуватися.
Крім того, про відрахування Селезньова у Колосі наразі офіційно не повідомляли.
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Коротка біографія Євгена Селезньова
- Народився він у Макіївці в 1985 році. Тобто зараз футболісту – 35 років.
- Професійну кар'єру розпочинав у донецькому Шахтарі. Також в Україні перебував у складі Дніпра, з яким у 2015 році дійшов до фіналу Ліги Європи.
- На початку 2016 року перебрався до російської Кубані, в результаті чого виник скандал. Але пробув там лише до літа того ж року. Після знову став гравцем Шахтаря.
- У минулому сезоні виступав за Бурсаспор у другому дивізіоні чемпіонату Туреччини. Селезньов провів там 28 матчів і забив 10 голів.
- З Колосом підписав контракт з Колосом на початку вересня 2020 року.
- В українському футболі має прізвисько "Цар".
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