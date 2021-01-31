Колишнього нападника збірної України Євгена Селезньова відрахували з його нинішньої команди – Колоса з селища Ковалівка під Києвом. Причина – грубе порушення режиму з боку футболіста.

Джерело: журналіст Ігор Бурбас

Як підкреслив він у твіттері, Селезньов – більше не в Колосі. І вже нападник перебуває на шляху до Києва. Зараз команда проводить тренувальний збір у Туреччині.

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Чому Селезньов покинув Колос

Форвард відзначився витівкою, що не сподобалася тренеру Колоса Руслану Костишину.

Опісля наставник поставив питання ребром.

У підсумку гравця відрахували з команди.

Додамо, що останньому спарингу Колоса, то Селезньов провів на полі лише 10 хвилин, і опісля його замінили. Наразі у вільному доступі в мережі немає ані відеоогляду тієї гри, ані, тим більше, повного матчу. Тому про причини такої ранньої заміни Селезньова можна лише здогадуватися.

Крім того, про відрахування Селезньова у Колосі наразі офіційно не повідомляли.

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Коротка біографія Євгена Селезньова