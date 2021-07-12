Італія перемогла на Євро-2020, перемога Джоковича на Вімблдоні: головні новини спорту 11 липня

Визначився переможець Євро-2020 – збірна Італії. Новак Джокович переміг на Вімблдоні. Такими були головні новини спорту в неділю, 11 липня

Італія – переможець Євро-2020

Збірна Італії перемогла у фіналі Євро-2020. У фіналі "скуадра адзурра" обіграла Англію. Основний час закінчився внічию 1:1.

Перший гол у матчі було забито вже на 1 хвилині та 57 секунді. Відзначився Люк Шоу. Це найшвидший гол у фіналах чемпіонатів Європи.

У другому тайм Бонуччі зрівняв рахунок.

Тож все дійшло до серії пенальті. Англійці не забили три свої останні удари. Італійці двічі не відзначилися.

Перед матчем пройшла офіційна церемонія закриття Євро-2020.

А до цього англійські вболівальники мало не рознесли Лондон. Деяким з них вдалося прорватися і на стадіон "Вемблі". Один з вболівальників зумів прорватися на поле під час гри.

Далі на нас очікує Євро-2024, яке прийме Німеччина. Де відбудеться Євро-2028 поки невідомо. Але УЄФА може збільшити кількість учасників з 24 до 32 збірних.

Українці відправилися на Олімпіаду

11 липня олімпійська збірна України відправилася на Олімпіаду. Перед тим команда представила форму. І зустрілася з президентом Володимиром Зеленським, який передав їм прапор від військових з передової.

Джокович переміг на Вімблдоні

Сербський тенісист Новак Джокович втретє поспіль та вшосте у кар'єрі виграв Вімблдон. У фіналі перший номер світового рейтингу переміг італійця Маттео Берреттіні.

Це двадцята перемога Джоковича на турнірах серії Grand Slam. Стільки ж у Рафаеля Надаля та Роджер Федерер.

Перемога Калініної

Українська тенісистка Ангеліна Калініна за один день виграла два матчі та здобула перемогу на турнірі ITF у французькому Контрексевілі. Калініна продовжила свою переможну серію і виграла другий турнір поспіль.