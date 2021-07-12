Италия – победитель Евро-2020

Сборная Италии победила в финале Евро-2020. В финале "скуадра адзурра" обыграла Англию. Основное время закончилось вничью 1:1.

Перед матчем прошла официальная церемония закрытия Евро-2020.

А до этого английские болельщики едва не разнесли Лондон. Некоторым из них удалось прорваться и на стадион "Уэмбли". Один из болельщиков сумел прорваться на поле во время игры.

Далее нас ожидает Евро-2024, которое примет Германия. Где состоится Евро-2028 пока неизвестно. Но УЕФА может увеличить количество участников с 24 до 32 сборных.

Украинцы отправились на Олимпиаду

11 июля олимпийская сборная Украины отправилась на Олимпиаду. Перед этим команда представила форму. И встретилась с президентом Владимиром Зеленским, который передал им флаг от военных с передовой.

Джокович победил на Уимблдоне

Сербский теннисист Новак Джокович в третий раз подряд и в шестой раз в карьере выиграл Уимблдон. В финале первый номер мирового рейтинга победил итальянца Маттео Берреттини.

Это двадцатая победа Джоковича на турнирах серии Grand Slam. Столько же у Рафаэля Надаля и Роджера Федерер.

Победа Калининой

Украинская теннисистка Ангелина Калинина за один день выиграла два матча и одержала победу на турнире ITF во французском Контрексевиле. Калинина продолжила свою победную серию и выиграла второй турнир подряд.