Италия – победитель Евро-2020

Сборная Италии победила в финале Евро-2020. В финале "скуадра адзурра" обыграла Англию. Основное время закончилось вничью 1:1.

Первый гол в матче был забит уже на 1 минуте и 57 секунде. Отличился Люк Шоу. Это самый быстрый гол в финалах чемпионатов Европы.

Во втором тайм Бонуччи сравнял счет.

Так что все дошло до серии пенальти. Англичане не забили три своих последних удара. Итальянцы дважды не отличились.

Перед матчем прошла официальная церемония закрытия Евро-2020.

А до этого английские болельщики едва не разнесли Лондон. Некоторым из них удалось прорваться и на стадион "Уэмбли". Один из болельщиков сумел прорваться на поле во время игры.

Далее нас ожидает Евро-2024, которое примет Германия. Где состоится Евро-2028 пока неизвестно. Но УЕФА может увеличить количество участников с 24 до 32 сборных.

Украинцы отправились на Олимпиаду

11 июля олимпийская сборная Украины отправилась на Олимпиаду. Перед этим команда представила форму. И встретилась с президентом Владимиром Зеленским, который передал им флаг от военных с передовой.

Джокович победил на Уимблдоне

Сербский теннисист Новак Джокович в третий раз подряд и в шестой раз в карьере выиграл Уимблдон. В финале первый номер мирового рейтинга победил итальянца Маттео Берреттини.

Это двадцатая победа Джоковича на турнирах серии Grand Slam. Столько же у Рафаэля Надаля и Роджера Федерер.

Победа Калининой

Украинская теннисистка Ангелина Калинина за один день выиграла два матча и одержала победу на турнире ITF во французском Контрексевиле. Калинина продолжила свою победную серию и выиграла второй турнир подряд.