Новак Джокович – Маттео Берреттіні 3:1 (6:7, 6:4, 6:4, 6:3)

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У першому сеті Джокович завдяки брейку вів 5:2. Здавалося, що серб легко виграє першу партію та розвине успіх у наступних сетах.

Однак Берреттіні, мабуть, впорався з хвилюванням і почав грати впевненіше. Це дозволило італійцю зробити камбек та виграти партію на тай-брейку.

На старті другого сету Новак оформив два брейки та повів 5:1. Маттео відповів одним брейком і програв сет.

У третьому сеті Берреттіні повторив помилку попередніх партій. Він дозволив Джоковичу зробити ранній брейк. У шостому геймі італієць отримав шанс відігратися, але не реалізував два брейк-пойнти. У підсумку Джокович виграв і цей сет.

Переломним моментом в останньому сеті став 6 гейм на подачі італійця. Джокович зумів зробити брейк і повів у партії. Деморалізований Берреттіні вже не повернувся у гру й програв матч на своїй подачі!

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