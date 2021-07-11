Люк Шоу забив у фіналі

Збірна Англії зуміла відзначитися забитим голом у першій своїй атаці у фінальному поєдинку.

До теми Італія – Англія: онлайн фіналу Євро-2020

Атаку "Трьох левів" на своїй половині поля чудовим пасом розігнав Гаррі Кейн. Нападник віддав прекрасний пас на правий фланг на Кірана Тріпп'єра.

Той отримав надто багато часу для навісу та подав у штрафний на Люка Шоу. Захисник Англії опинився сам на дальній стійці та забив гол!

Відео голу Шоу