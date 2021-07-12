Під завісу зустрічі на поле вибіг один із вболівальників. УЄФА рекомендує не показувати такі моменти, щоб не популяризувати неспортивну поведінку. Однак цей інцидент частково потрапив у трансляцію.

Читайте також Італія робить камбек у фіналі Євро-2020: Бонуччі зрівнює рахунок – відео

Фанат вибіг на поле

На 87 хвилині поєдинку арбітр Берн Кейперс зупинив поєдинок через те, що одному з фанів вдалося прорватися до футболістів.

Молодий чоловік зробив справжній забіг по флангу. Зрештою, його вдалося спіймати та вивести за межі поля.

Головний суддя дав свисток про продовження матчу і команди продовжували з'ясовувати, хто ж більш гідний виграти Євро-2020.

У фіналі Євро-2020 на поле вибіг уболівальник / Фото Getty Images