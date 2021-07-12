Італія – переможець Євро-2020
Збірна Італії перемогла у фіналі Євро-2020. У фіналі "скуадра адзурра" обіграла Англію. Основний час закінчився внічию 1:1.
- Перший гол у матчі було забито вже на 1 хвилині та 57 секунді. Відзначився Люк Шоу. Це найшвидший гол у фіналах чемпіонатів Європи.
- У другому тайм Бонуччі зрівняв рахунок.
- Тож все дійшло до серії пенальті. Англійці не забили три свої останні удари. Італійці двічі не відзначилися.
Перед матчем пройшла офіційна церемонія закриття Євро-2020.
А до цього англійські вболівальники мало не рознесли Лондон. Деяким з них вдалося прорватися і на стадіон "Вемблі". Один з вболівальників зумів прорватися на поле під час гри.
Далі на нас очікує Євро-2024, яке прийме Німеччина. Де відбудеться Євро-2028 поки невідомо. Але УЄФА може збільшити кількість учасників з 24 до 32 збірних.
Українці відправилися на Олімпіаду
11 липня олімпійська збірна України відправилася на Олімпіаду. Перед тим команда представила форму. І зустрілася з президентом Володимиром Зеленським, який передав їм прапор від військових з передової.
Джокович переміг на Вімблдоні
Сербський тенісист Новак Джокович втретє поспіль та вшосте у кар'єрі виграв Вімблдон. У фіналі перший номер світового рейтингу переміг італійця Маттео Берреттіні.
Це двадцята перемога Джоковича на турнірах серії Grand Slam. Стільки ж у Рафаеля Надаля та Роджер Федерер.
Перемога Калініної
Українська тенісистка Ангеліна Калініна за один день виграла два матчі та здобула перемогу на турнірі ITF у французькому Контрексевілі. Калініна продовжила свою переможну серію і виграла другий турнір поспіль.