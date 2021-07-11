Парадна форма України

Виробник одягу для збірної України на Олімпіаді-2020 – компанія Peak. Кожен спортсмен отримає 50 одиниць одягу.

До теми Олімпіада-2020: хто представлятиме Україну та в яких видах спорту

Форму збірної України було представлено в етері телеканалу UA:Перший. Форму представили на церемонії проводів збірної України на Олімпійські ігри.