Парадна форма України
Виробник одягу для збірної України на Олімпіаді-2020 – компанія Peak. Кожен спортсмен отримає 50 одиниць одягу.
До теми Олімпіада-2020: хто представлятиме Україну та в яких видах спорту
Форму збірної України було представлено в етері телеканалу UA:Перший. Форму представили на церемонії проводів збірної України на Олімпійські ігри.
- Україну на літній Олімпіаді у Токіо представлять 158 олімпійців. На жаль, Ігри у Токіо пропустять Олег Верняєв, Дмитро Чумак та Євген Барабанов. Останніх двох звинуватили у допінгу.
- Олімпіада-2020 відбудеться з 23 липня до 8 серпня.
- Перед Олімпіадою з українськими спортсменами зустрівся президент Володимир Зеленський.