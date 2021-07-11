Понад половина членів УЄФА гратиме на Євро
Рішення про розширення чемпіонату Європи до 32 команд повинні прийняти до 2023 року. Зміни можуть набути чинності з 2028 року.
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Членами організації є 55 країн, які беруть участь у відборі. Якщо приймуть рішення про розширення фіналу Євро, то, можливо, доведеться переглянути або скасувати кваліфікацію.
Тільки у 2016 році чемпіонат Європи розширили з 16 до 24 команд. Востаннє Євро з 16 учасниками спільно провели Польща та Україна у 2012 році.
УЄФА вже зараз аналізує можливість участі 32 з 55 країн-членів організації.
- Чемпіонат Європи – не єдиний турнір, який вирішили розширити. На чемпіонаті світу, починаючи з 2026 року, буде 48 команд замість 32.
- УЄФА зможе делегувати у Мексику, Канаду та США 16 збірних.