Понад половина членів УЄФА гратиме на Євро

Рішення про розширення чемпіонату Європи до 32 команд повинні прийняти до 2023 року. Зміни можуть набути чинності з 2028 року.

До теми Все або нічого: анонс фіналу Євро-2020 Італія – Англія

Членами організації є 55 країн, які беруть участь у відборі. Якщо приймуть рішення про розширення фіналу Євро, то, можливо, доведеться переглянути або скасувати кваліфікацію.

Тільки у 2016 році чемпіонат Європи розширили з 16 до 24 команд. Востаннє Євро з 16 учасниками спільно провели Польща та Україна у 2012 році.

УЄФА вже зараз аналізує можливість участі 32 з 55 країн-членів організації.

Фінал Євро-2020 відбудеться 11 липня. Вирішальний поєдинок Італія – Англія відбудеться у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Початок о 22:00.