Далма Галфі – Ангеліна Калініна 0:2 (2:6, 2:6)

До речі Ешлі Барті вперше в кар'єрі виграла Вімблдон

У фіналі турніру Калініна перемогла представницю Угорщини Далму Галфі. Матч тривав майже півтори години.

У першому сеті представниця України зробила два брейки і захистила всі свої подачі.

У наступній партії Галфі вдалося зробити один брейк, на що Калініна відповіла трьома перемогами на подачі суперниці.

Рекорд Калініної

  • Для Калініної, яка виграла 10 матчів поспіль, – це другий поспіль титул у 2021. Раніше Ангеліна здобула перемогу у французькому Монпельє.
  • Калініна вдруге у 2021 році виграє два поспіль турніри. Навесні українська тенісистка перемогла у португальському Оейраші та хорватському Загребі.
  • Завдяки перемозі у Франції Ангеліна на 103 позицію у рейтингу WTA – особистий рекорд українки.