Важкий гол Бонуччі

Гол у ворота Англії прийшов після подачі з кутового. Гравець Італії пролонгував м'яч після навісу на Марко Верратті. Той завдав удару, але Джордан Пікфорд відбив м'яч.

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Першим на добиванні у штрафному Англії був Леонардо Бонуччі. Захисник італійців виграв боротьбу та проштовхнув м'яч у ворота – 1:1.

Відео голу Бонуччі

Для Англії це тільки другий пропущений гол на Євро-2020. Перший м'яч англійці пропустили у півфіналі проти Данії.

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