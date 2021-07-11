Важкий гол Бонуччі
Гол у ворота Англії прийшов після подачі з кутового. Гравець Італії пролонгував м'яч після навісу на Марко Верратті. Той завдав удару, але Джордан Пікфорд відбив м'яч.
До теми Італія – Англія: онлайн фіналу Євро-2020
Першим на добиванні у штрафному Англії був Леонардо Бонуччі. Захисник італійців виграв боротьбу та проштовхнув м'яч у ворота – 1:1.
Відео голу Бонуччі
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- Збірна Італії пропустила гол на старті матчу. Англії вдалося відзначитися на другій хвилині гри після голу Люка Шоу. Англієць забив найшвидший гол в історії Євро.
- Для Бонуччі це тільки другий гол на чемпіонатах Європи. Перший він забив Німеччину у чвертьфіналі Євро-2016.