Йому краще вийти та померти на рингу, – Чісора розповів, як Джошуа зможе взяти реванш в Усика
Джерело:TalkSPORT Boxing
Дерек Чісора, колишній суперник Олександра Усика, дав чергову пораду для Ентоні Джошуа. Британський боксер впевнений, що його земляк візьме реванш, якщо віддасть на ринзі усі сили.
Чісора: Нам потрібна його перемога, тут не може бути інших варіантів
Дерек Чісора, як ніхто інший, вірить у реванш Ентоні Джошуа у другому поєдинку проти Олександра Усика. Британський боксер дав ще одну рекомендацію своєму земляку перед другою зустріччю з українцем.
До теми "Бити його по ліктях, стегнах": Чісора дав "брудну" пораду Джошуа перед реваншем із Усиком
Ми хочемо, щоб Ей Джей вийшов на ринг із правильним настроєм та нокаутував цього хлопця. Нам необхідно, щоб Джошуа переміг у цьому поєдинку. Йому краще вийти та померти на рингу. Нам потрібна його перемога, тут не може бути інших варіантів,
– сказав Чісора.
"Не вірте йому, він бреше"
Британський боксер впевнений, що Тайсон Ф'юрі зійдеться на ринг з переможцем реваншу заради битви за абсолют. Чісора закликав не вірити словам "Циганського короля" про закінчення кар'єри.
Чи повернеться Тайсон Ф'юрі заради бою з Джошуа? Він нікуди не йшов. Тайсон Ф'юрі нібито йде і звільняє титул, але це не так. Не вірте йому, він бреше,
– додав Дерек.
У ніч на 9 липня у Лондоні відбудеться двобій ветерані за участь Чісори. Суперником Дерека буде болгарин Кубрат Пулєв, який зухвало зняв кепку з британця на дуелі поглядів. На другу зустріч Дерек вже прийшов у масці прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який 7 липня офіційно подав у відставку.
Не перша поразка від Дерека Чісори
- 20 серпня у Саудівській Аравії в Ентоні Джошуа буде шанс взяти реванш в Олександра Усика.
- У першому поєдинку українець святкував перемогу за одноголосним рішенням суддів.
- Боксери вже провели дві дуелі поглядів та двічі поспілкувались із журналістами.
- Вийшло промо бою у вуличному стилі.
- Одразу після реваншу Усик повернеться в Україну.
- Джошуа ж запевнив, що занадто багато балачок навколо реваншу. Потрібно менше говорити, а дочекатись початку поєдинку, який розставить усі крапки над "і".
- Чісора давав брутальну пораду Джошуа, у якій зазначив, що Ентоні потрібно показати агресивний стиль боксу у реванші.