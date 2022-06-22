Не могли відірвати одне від одного погляд

Саудівська Аравія прийме другу зустріч між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Тому саме у цій країні відбулась пресконференція бійців, де вони провели першу дуель поглядів.

До теми Офіційно підписали контракт про реванш: онлайн-трансляція пресконференції Усика та Джошуа

Під час пресконференції боксери вели себе доволі люб'язно.



Усик привітався з Джошуа / Фото Matchroom Boxing

Дуель минула спокійно, без скандальних вчинків боксерів. Щоправда, битва поглядів була не доволі тривалою. Усик та Джошуа не могли відірвати очей одне від одного.

Відео дуелі поглядів Усика та Джошуа

Відзначимо, що Усик прийшов на спілкування у сірій панамі, а його футболка та штани були у кольорах українського прапора.

Головне про реванш Усик – Джошуа

20 серпня боксери повернуться на ринг заради реваншу. Поєдинок відбудеться у Джедді (Саудівська Аравія). Цього разу у Джошуа не буде переваги рідних уболівальників.

На кону стоятимуть три чемпіонські пояси – WBA, WBO та IBF, які зараз належать українському боксеру.

У першій зустрічі Усик тріумфував за підсумками усіх 12 раундів. Судді за одноголосним рішенням віддали перемогу Олександру.

Спершу другий бій між Усиком та Джошуа анонсували на липень, але перенесли на серпень. Тепер в організаторів буде більше часу на розкрутку поєдинку.

Цікаво! Букмекерська компанія Favbet вже зробила свій прогноз на це спекотне протистояння. Тут впевнені у другій перемозі Олександра Усика – 1,44. На те, що Ентоні Джошуа зможе взяти реванш в українця, можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,75. Нічия у такому поєдинку оцінена аж у 21.