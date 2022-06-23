Усик та Джошуа знову на ринзі

Реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня, а боксери вже вийшли на ринг у Джидді, що у Саудівській Аварії. Бійці взяли участь у зйомкам промо поєдинку.

Читайте також Усик розповів про жахливий "русскій мір", який забрав життя його друзів

Боксери вийшли на ринг у рукавичках, але боксувати не стали. Ринг був побудований на вулиці, тому відеоролик вийшов у вуличному стилі. Усик та Джошуа лише подивились одне одному в очі та розійшлись до своїх кутів.

Першим відійшов із такої дуелі поглядів українець, який став активно рухатись навколо суперника з Великої Британії. Рухи Усика були схожі на якийсь танець.

Відео дуелі Усик – Джошуа

Це вже не перша битва між боксерами. 21 червня Усик та Джошуа дали пресконференцію та провели дебютну дуель поглядів. Боксери не могли відірвати погляд одне від одного.

Відзначимо, що Усик прийшов на офіційну подію в одязі кольорів українського прапора.

Боксер із України хоче зібрати якомога більше грошей для нашої країни, які допоможуть у війні проти Росії.

Перед реваншем Джошуа підтримав український народ.

Усик знову "втовче" Джошуа

Букмекери Favbet віддають перемогу Олександру – 1,50. Дещо гірше вірять у звитягу Джошуа. Ентоні не вдасться взяти реванш в українця – 2,80.

Усик вдруге поспіль переможе боксера із Великої Британії за рішенням суддівських записок – 2,30. Така ж звитяга, але вже від Ентоні – 7,50.

На дострокову перемогу українського боксера можна зробити ставку з коефіцієнтом 3,50. Якщо так і станеться, то Олександр може закінчити двобій з 7 по 12 раунди – 5,50.