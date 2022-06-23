Усик та Джошуа знову на ринзі
Реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня, а боксери вже вийшли на ринг у Джидді, що у Саудівській Аварії. Бійці взяли участь у зйомкам промо поєдинку.
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Боксери вийшли на ринг у рукавичках, але боксувати не стали. Ринг був побудований на вулиці, тому відеоролик вийшов у вуличному стилі. Усик та Джошуа лише подивились одне одному в очі та розійшлись до своїх кутів.
Першим відійшов із такої дуелі поглядів українець, який став активно рухатись навколо суперника з Великої Британії. Рухи Усика були схожі на якийсь танець.
Відео дуелі Усик – Джошуа
- Це вже не перша битва між боксерами. 21 червня Усик та Джошуа дали пресконференцію та провели дебютну дуель поглядів. Боксери не могли відірвати погляд одне від одного.
- Відзначимо, що Усик прийшов на офіційну подію в одязі кольорів українського прапора.
- Боксер із України хоче зібрати якомога більше грошей для нашої країни, які допоможуть у війні проти Росії.
- Перед реваншем Джошуа підтримав український народ.
Усик знову "втовче" Джошуа
Букмекери Favbet віддають перемогу Олександру – 1,50. Дещо гірше вірять у звитягу Джошуа. Ентоні не вдасться взяти реванш в українця – 2,80.
Усик вдруге поспіль переможе боксера із Великої Британії за рішенням суддівських записок – 2,30. Така ж звитяга, але вже від Ентоні – 7,50.
На дострокову перемогу українського боксера можна зробити ставку з коефіцієнтом 3,50. Якщо так і станеться, то Олександр може закінчити двобій з 7 по 12 раунди – 5,50.