Джошуа: Я дуже хочу повернути титули

Ентоні Джошуа рішуче налаштований на реванш із Олександром Усиком. Для цього британець навіть змінив тренера та тепер готується під керівництвом топового наставника Роберта Гарсії.

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Британського боксера не влаштовує ситуація, у якій він перебуває ще після поразки у першому поєдинку. Ентоні впевнений, що навколо їх реваншу дуже багато розмов, а він хоче лише одного – повернення звання чемпіона світу.

Я дуже хочу повернути титули. Забагато для мене розмов. Менше балачок, більше справи. Просто дайте мені вийти на ринг і зробити свою роботу. Я не комік, і я не той, хто пише промови. Я голодний і відчайдушно хочу повернути титули,

– сказав Джошуа.

Коротко про реванш Усик – Джошуа