Джошуа: Я дуже хочу повернути титули
Ентоні Джошуа рішуче налаштований на реванш із Олександром Усиком. Для цього британець навіть змінив тренера та тепер готується під керівництвом топового наставника Роберта Гарсії.
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Британського боксера не влаштовує ситуація, у якій він перебуває ще після поразки у першому поєдинку. Ентоні впевнений, що навколо їх реваншу дуже багато розмов, а він хоче лише одного – повернення звання чемпіона світу.
Я дуже хочу повернути титули. Забагато для мене розмов. Менше балачок, більше справи. Просто дайте мені вийти на ринг і зробити свою роботу. Я не комік, і я не той, хто пише промови. Я голодний і відчайдушно хочу повернути титули,
– сказав Джошуа.
Коротко про реванш Усик – Джошуа
- Повернення Олександра Усика та Ентоні Джошуа на ринг відбудеться 20 серпня 2022 року у Саудівській Аравії.
- У першій зустрічі українець святкував перемогу за одноголосним рішенням суддів.
- Новий тренер Ентоні відзначив високий клас українського суперника. Більшість у боксерській спільноті впевнені, що Джошуа не вдасться взяти реванш.
- Боксери вже вперше після вересня 2021-го вийшли на ринг заради зйомок промо бою. Також бійці провели пресконференції та дуелі поглядів у Саудівській Аравії та Лондоні.