Чісора: Нам потрібна його перемога, тут не може бути інших варіантів

Дерек Чісора, як ніхто інший, вірить у реванш Ентоні Джошуа у другому поєдинку проти Олександра Усика. Британський боксер дав ще одну рекомендацію своєму земляку перед другою зустріччю з українцем.

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Ми хочемо, щоб Ей Джей вийшов на ринг із правильним настроєм та нокаутував цього хлопця. Нам необхідно, щоб Джошуа переміг у цьому поєдинку. Йому краще вийти та померти на рингу. Нам потрібна його перемога, тут не може бути інших варіантів,

– сказав Чісора.

"Не вірте йому, він бреше"

Британський боксер впевнений, що Тайсон Ф'юрі зійдеться на ринг з переможцем реваншу заради битви за абсолют. Чісора закликав не вірити словам "Циганського короля" про закінчення кар'єри.

Чи повернеться Тайсон Ф'юрі заради бою з Джошуа? Він нікуди не йшов. Тайсон Ф'юрі нібито йде і звільняє титул, але це не так. Не вірте йому, він бреше,

– додав Дерек.

У ніч на 9 липня у Лондоні відбудеться двобій ветерані за участь Чісори. Суперником Дерека буде болгарин Кубрат Пулєв, який зухвало зняв кепку з британця на дуелі поглядів. На другу зустріч Дерек вже прийшов у масці прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який 7 липня офіційно подав у відставку.

Не перша поразка від Дерека Чісори