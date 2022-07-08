Чисора: Нам нужна его победа, здесь не может быть других вариантов

Дерек Чисора, как никто другой, верит в реванш Энтони Джошуа во втором поединке против Александра Усика. Британский боксер дал еще одну рекомендацию своему земляку перед второй встречей с украинцем.

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Мы хотим, чтобы Эй Джей вышел на ринг с правильным настроением и нокаутировал этого парня. Нам нужно, чтобы Джошуа победил в этом поединке. Ему лучше выйти и умереть на ринге. Нам нужна его победа, здесь не может быть других вариантов,

– сказал Чисора.

"Не верьте ему, он лжет"

Британский боксер уверен, что Тайсон Фьюри сойдется на ринг с победителем реванша ради битвы за абсолют. Чисора призвал не верить словам "Цыганского короля" об окончании карьеры.

Вернется ли Тайсон Фьюри ради боя с Джошуа? Он никуда не уходил. Тайсон Фьюри якобы идет и увольняет титул, но это не так. Не верьте ему, он лжет,

– добавил Дерек.

В ночь на 9 июля в Лондоне состоится поединок ветеране за участие Чисоры. Соперником Дерека будет болгарин Кубрат Пулев, дерзко снявший кепку с британца на дуэли взглядов. Во вторую встречу Дерек уже пришел в маске премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который 7 июля официально подал в отставку.

Не первое поражение от Дерека Чисоры