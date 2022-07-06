Чісора: У такому разі він рухатиметься менше

38-річний британський боксер є одним із небагатьох, хто підтримує Ентоні Джошуа перед реваншем. Більшість боксерської спільноти впевнені у перемозі Олександра Усика.

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Чісора дав брутальну пораду земляку, яка не буде вважати спортивною поведінкою. Дерек розповів, що потрібно для того, щоб зменшити рухливість Усика на ринзі.

Йому треба сильно бити Усика. Олександр завжди працює під різними кутами і Джошуа повинен розібратися з цим, щоб зупинити його пересування. Є тільки один спосіб завадити такому хлопцеві рухатися: бити його по ліктях, стегнах та скрізь. У такому разі він рухатиметься менше,

– сказав Чісора.

Цікаво, що саме такий стиль боксу показував Чісора у бою проти українця.

До слова. 31 жовтня 2021 року Дерек Чісора програв Олександру Усику за суддівськими записками.

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