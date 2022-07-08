Новий образ британського боксера

Бій відбудеться 9-го липня у Лондоні. Боксери вже провели дуель поглядів та церемонію зважування.

До слова Пулєв зухвало присвоїв кепку Чісори на дуелі поглядів: емоційне відео

На процедурі зважування британський боксер вийшов у масці прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який нещодавно повідомив про рішення піти у відставку.

Чісора вийшов у новому образі / Фото з твітеру Michael Benson

Відео з процедури зважування

Результати зважування:

Дерек Чісора – 117 кілограмів

Кубрат Пулєв — 113,4 кілограма

Нове перевтілення боксера: відео

Як пройшла дуель поглядів боксерів

Дерек Чісора прийшов на дуель із Кубратом Пулєвим із закритим ротом, у чорних окулярах та кепці.

Після декількох секунд болгарський боксер зняв кепку із британця та одягнув на свою голову. Таке явно не сподобалось Дереку, який почав дуже багато говорити у сторону Пулєва.

До речі. На вболівальників чекає друга дуель знаменитих боксерів. Вперше вони зустрілися у Гамбурзі в травні 2016 року. Тоді Пулєв здолав Чісору роздільним рішенням суддів (116:112, 118:110, 113:115) і завоював титул чемпіона Європи за версією EBU.