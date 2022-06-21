Перші коментарі після підписання угоди
Епопея про реванш нарешті закінчилась. 20 серпня відбудеться друга зустріч Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Цього разу бій прийме Джедда, що у Саудівській Аравії, пише 24 канал.
До теми Дату бою-реваншу Олександра Усика та Ентоні Джошуа офіційно затвердили
Після офіційного підписання контракту поєдинку бійця візьмуть участь у пресконференції. Боксери прокоментують майбутній двобій. За спілкуванням із журналістами можна стежити не виходячи із сайту 24 каналу.
На кону бою стоятимуть три чемпіонські пояси – WBA, WBO та IBF.
Пресконференція Усика та Джошуа: онлайн-трансляція
Реванш міг відбутись раніше
- У першому поєдинку Олександр Усик ат Ентоні Джошуа пройшли увесь шлях – 2 раундів. за одноголосним рішенням суддів перемогу віддали українцю.
- Британець активував опцію реваншу.
- Джошуа хотів провести бій знову на очах рідних уболівальників у Лондоні.
- Реванш між Усиком та Джошуа міг відбутись дещо раніше – 23 липня. Однак двобій був перенесений на серпень. Ентоні це все лише на користь. У суперника Олександра буде більше часу, щоб потренуватись під керівництвом нового тренера. Організатори поєдинку тепер мають теж більше часу на розкрутку зустрічі.
- У травня промоутер Джошуа несподівано заговорив про поразку свого підопічного. Едді Хірн запевнив, що фіаско у бою проти Усика не буде катастрофою.