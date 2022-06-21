Перші коментарі після підписання угоди

Епопея про реванш нарешті закінчилась. 20 серпня відбудеться друга зустріч Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Цього разу бій прийме Джедда, що у Саудівській Аравії, пише 24 канал.

До теми Дату бою-реваншу Олександра Усика та Ентоні Джошуа офіційно затвердили

Після офіційного підписання контракту поєдинку бійця візьмуть участь у пресконференції. Боксери прокоментують майбутній двобій. За спілкуванням із журналістами можна стежити не виходячи із сайту 24 каналу.

На кону бою стоятимуть три чемпіонські пояси – WBA, WBO та IBF.

Важливо! Пресконференція боксерів розпочнеться о 17:30 за київським часом.

Пресконференція Усика та Джошуа: онлайн-трансляція

Реванш міг відбутись раніше