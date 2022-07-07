До бійки справа не дійшла

Напередодні поєдинку боксери провели відкрите тренування на свіжому повітрі у Лондоні. Після чого боксери впритул зійшлись поглядами.

Цікаво дізнатись "Бити його по ліктях, стегнах": Чісора дав "брудну" пораду Джошуа перед реваншем із Усиком

Дерек Чісора прийшов на дуель із Кубратом Пулєвим із закритим ротом, у чорних окулярах та кепці. Після декількох секунд болгарський боксер зняв кепку із британця та одягнув на свою голову. Таке явно не сподобалось Дереку, який почав дуже багато говорити у сторону Пулєва.

На що Кубрат просто махав головою. Наприкінці дуелі поглядів болгарин повернув головний убір Чісорі. До бійки справа не дійшла.

Відео дуелі поглядів

Боксери вийдуть на ринг на O2 Arena. Чісора спробує взяти реванш за поразку 6-річної давнини. У першому поєдинку, який відбувся ще у 2016-му, Пулєв переміг британця за роздільним рішенням суддів.

Напередодні свого поєдинку Дерек встигає не лише готуватись, а й ще й роздавати поради. Чісора дав "брудну" рекомендацію Ентоні Джошуа перед реваншем із Олександром Усиком.