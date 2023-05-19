Онуфрій у поміч: чому українці відвернулися від Ломаченка перед історичним боєм з Хейні

Український боксер Василь Ломаченко в ніч з 20 на 21 травня проведе бій проти американця Девіна Хейні. Для українця це буде друга спроба стати абсолютним чемпіоном світу з боксу. Щоб втілити свою мрію у життя, Ломаченку слід перемогти Хейні, який утримує чотири титули – WBC, WBO, WBA, IBF.

Для світу боксу зустріч Ломаченка та Хейні – це один з головних поєдинків у 2023 році. В Україні бій також привертає увагу значної аудиторії, яка частково підтримує Хейні, а не Ломаченка. Чому так сталося – розповідаємо в матеріалі 24 Каналу.

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Останній шанс Ломаченка

Цей бій має визначальне значення для кар'єри Ломаченка. Річ у тім, що майже 3 роки тому Василь змарнував нагоду стати абсолютним чемпіоном світу в професійному боксі.

Досі в історії України є тільки один боксер, який зміг зосередити у своїх руках всі чотири найбільш престижні пояси. Це Олександр Усик, який досяг відповідного успіху в першій важкій вазі у 2018 році.

Щодо Ломаченка, то українець восени 2020 року, попри травму, вийшов у ринг проти Теофімо Лопеса й зазнав поразки. Травма не дозволила Ломаченку проявити свого потенціалу, а стратегія на бій виявилася провальною.

Відтак, Теофімо Лопес здобув обережну перемогу рішенням суддів, з якою команда українця не погодилася. Натомість Ломаченко, якого до поєдинку вважали однією з найбільших зірок не лише його дивізіону, але й загалом у боксі – помітно втратив позиції у різних престижних рейтингах.

Також Ломаченко виглядає андердогом напередодні бою з Хейні, чого в кар'єрі українця майже ніколи не було. Втрата статусу домінанта легкої ваги й вплинула на гонорари боксера.

Зверніть увагу! За даними "Чемпіона", Ломаченко отримає за бій проти Хейні всього 900 тисяч доларів. Це, до прикладу, в десятки разів менше, аніж Усик отримав за реванш з Ентоні Джошуа. Там мовилося про гонорар у близько 40 мільйонів доларів.



Ломаченко наприкінці 2021 року переміг Річарда Коммі / Фото Getty Images

Після поразки Василь повернувся у ринг влітку 2021 року, нокаутувавши Масайоші Накатані, а в грудні ще й здолав Річарда Коммі.

На 2022 рік у Ломаченка планувався бій за звання абсолютного чемпіона світу проти австралійця Джорджа Камбососа-молодшого, який побив Лопеса й забрав всі титули. Та через війну в Україні бій так і не відбувся, оскільки Ломаченко відмовився покидати рідну країну.

Василь повернувся у ринг тільки восени 2022-го, здобувши вкрай непереконливу перемогу проти Джермейна Ортіса.

Врешті-решт, команда Ломаченка змогла домовитися про бій за звання абсолютного чемпіона світу. Суперником Василя став досі непереможний Хейні, який у двох поєдинках побив Джорджа Камбососа. Відтак, за 2 роки легка вага отримала вже третього абсолютного чемпіона світу.

Тепер у кар'єрі Ломаченка настав вирішальний момент. Або Василь виграє всі титули й втілює свою мрію у реальність, довівши всім свою геніальність як боксера. Або ж програє і підтверджує скепсис щодо його персони з боку критиків.

Українці не побачать одну з найбільших подій року в боксі

Поєдинок Ломаченка проти Хейні – це одна з найбільших подій для українського спорту у 2023 році. За своїм значенням цей бій нічим не поступається поєдинку Олександра Усика проти Ентоні Джошуа чи фіналу Ліги чемпіонів з футболу.

Однак українцям буде досить непросто знайти трансляцію поєдинку Ломаченко – Хейні. Річ у тім, що платформа MEGOGO, яка раніше транслювала поєдинки Ломаченка, офіційно відмовилася показувати бій українця.

Відмова від показу цього бою є принциповим рішенням спортивної редакції медіасервісу,

– повідомили в MEGOGO.

Відтак, українці теоретично можуть подивитися бій Ломаченко – Хейні через іноземні ресурси. Однак вартість в цьому випадку буде значною вищою. Наприклад, PPV на ESPN коштуватиме 60 доларів!

Також вболівальники можуть кинутися шукати трансляцію на піратських сайтах, які здебільшого мають російське походження й відповідно спонсорують війну Росії проти України.



Василь Ломаченко / Фото Getty Images

Ситуація з Ломаченком сильно резонує з тим, що робив Усик перед боєм проти Джошуа.

По-перше, українець викупив права на трансляцію, щоб бій проти британця був безкоштовним для українських глядачів.

По-друге, під час бою відбувся збір коштів на автівки для українських військових. Під час трансляції вдалося зібрати понад 5 мільйонів гривень.

Зрештою, принципова позиція MEGOGO щодо відмови трансляції бою Ломаченка частково вказує на те, як до Василя ставляться в Україні.

Що не так із репутацією Ломаченка в Україні

До професійних якостей Ломаченка, як боксера, не виникає питань. Українець здобув два "золота" Олімпійських ігор і ставав чемпіоном світу в трьох різних вагових категоріях. Це робить Ломаченка одним із найкращих боксерів не лише в історії України, а й світу.

Проте до персони Ломаченка виникає чимало питань з боку українських вболівальників. Хоча майже завжди на поєдинках Василя присутній український прапор, його суспільно-політична позиція, м'яко кажучи, незрозуміла.

Ще до повномасштабного вторгнення боксер фігурував у кількох скандалах. Зокрема, він опублікував відео з російськими спецназівцями, а також багато дописів на релігійну тематику з представниками УПЦ МП.

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У 2022 – 2023 зв'язки Ломаченка з УПЦ МП набули гострішого підтексту. Причиною стали обшуки в представників УПЦ МП, а також перехід Києво-Печерської Лаври до ПЦУ.

Сторінка Ломаченка в соціальних мережах, зокрема інстаграмі, стала майданчиком для просування наративів церкви, яка тісно пов'язана з російською ФСБ. Василь навіть став на захист Онуфрія, в якого виявили російський паспорт.

Ломаченко опублікував відео, у якому повідомляється, що Володимир Зеленський нібито проявив "демонстративне приниження" щодо членів синоду УПЦ МП. Також в одній зі своїх публікацій Ломаченко недвозначно порівнював Україну з нацистською Німеччиною.



Василь Ломаченко та митрополит Лука / Фото з інстаграму боксера

На тлі відповідних дій сторінка Ломаченка в інстаграмі стала недоступною в Україні. Навряд чи Ломаченко самостійно обмежив доступ до своєї сторінки саме в Україні. Це може вказувати на те, що за цим, ймовірно, стоять українські спецслужби, хоча жодної офіційної інформації немає.

Важливо! Раніше джерела 24 Каналу у спецслужбах, а також секретар РНБО Олексій Данілов заявляли, що Ломаченко "в полі зору" українських спецслужб, як і будь-яка людина з проросійською позицією.

Зрештою, Ломаченку закидають і те, що він неефективно використовує свій ресурс в інстаграмі. Попри те, що Ломаченко має неоднозначну позицію щодо війни, на його сторінку підписано понад 2 мільйони користувачів. Жоден інший український спортсмен не має такої великої аудиторії.

Але замість того, щоб публікувати правильні для України повідомлення, Ломаченко просуває прокремлівські наративи. Василь досить популярний у США й своїми проросійськими дописами руйнує намагання України розірвати пропагандистську тезу про так зване "братерство" з Росією.

У цьому контексті Ломаченко різко контрастує на тлі інших українських спортсменів, серед яких не тільки Усик, але й Ольга Харлан, Владислав Гераскевич, Сергій Стаховський, Жан Беленюк, Тарас Шелестюк, Олександр Гвоздик та інші.

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Як відомо, воєнний стан і мобілізація передбачають заборону на виїзд з України військовозобов'язаних. На початку повномасштабного вторгнення Ломаченко заявив, що вступив до лав тероборони й через війну відмовився від бою проти Камбососа.

Згодом боксер покинув ТрО та відновив тренування заради бою з Ортісом. Та, перебуваючи за кордоном, Ломаченко знову неефективно використовує свої можливості. Перш за все, в рідкісних інтерв'ю Ломаченко не вживає слово "Росія" в контексті війни в Україні.

Ти не можеш думати про своє майбутнє, коли у твій дім прийшла війна. Ти просто думаєш про життя, свою сім'ю і про людей, які тебе оточують. Ти просто думаєш про те, як зможеш вижити до наступного дня. Ти не можеш думати про свою роботу, про спорт чи щось інше. Ти просто думаєш про захист,

– говорив Василь.

Також у березні 2023 року Ломаченко сфотографувався з російським чемпіоном UFC у легкій вазі Ісламом Махачевим на UFC 285 у Лас-Вегасі. Махачев – член команди колишнього бійця з Росії Хабіба Нурмагомедова.



Ломаченко та Махачев сфотографувалися у США / Скриншот з відео

Іслам відомий своєю дружбою із самопроголошеним лідером Чечні Рамзаном Кадировим, який відправляє своїх бійців вбивати українців.

Напрошується висновок: або Ломаченко применшує свій вплив та значущість, або ж не зацікавлений у тому, щоб нести українську позицію у світ.

Ломаченко під критикою військових

Хоча Ломаченко й був у теробороні, однак з боку деяких військових до боксера вкрай негативне ставлення. На його адресу почало лунати ще більше критики після відео з митрополитом Лонгіним, який звинувачує Україну у тому, що вона буцімто почала війну проти Бога.

Наприклад, Богдан Кротевич з позивним "Тавр" пропонував обміняти Василя на інших наших бійців, які перебувають у полоні.

Давид "Хімік" Касаткін, який теж був у полоні, ще різкіше висловився щодо Ломаченка. Він навіть сказав, що готовий "щось зробити" з боксером.

Я можу сказати, що він кінчений чорт. Якщо я його побачу, я плюну йому в обличчя і може навіть щось із ним зроблю. У мене вистачить для цього навичок. Боксувати з ним точно не буду,

– заявив "Хімік".

Євген Карась, ще один військовий, припустив, що Ломаченко – це жертва ФСБ, мовляв, над боксером працювали російські спецслужби.

"Мені не подобається те, що пише Ломаченко. І я розумію, що ця особа – вона ворожа Україні. Але я не сприймаю це як якийсь там "Ломаченко прийняв рішення". Він спортсмен, оце було його рішення. А всі інші речі, я в цьому з високою ймовірністю вбачаю деструктивну діяльність іноземних спецслужб", – відзначив Євген Карась.

Серед спортсменів до Ломаченка теж далеко неоднозначне ставлення. З критикою на його адресу виступали Сергій Стаховський, Владислав Гераскевич, Олександр Долгополов та інші.

Про позицію Ломаченка доводиться лишень здогадуватися

У ситуації Ломаченка найгірше те, що медіа та вболівальникам доводиться здогадуватися про позицію боксера та "судити" боксера через його дописи.

Ломаченко з "невідомих причин" майже не спілкується з українськими журналістами. Попередній раз Василь спілкувався з Володимиром Кобельковим понад рік тому.

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Проте в інтерв'ю не пролунало жодного критичного запитання. І знову Василю можна протиставити інших українських боксерів. Олександр Усик, Олександр Гвоздик, Денис Берінчик, які були в "золотій" збірній України з боксу, активно говорять про війну, спілкуються з медіа та всюди приносять прапор України.

Американські медіа, швидше за все, відірвані від української реальності Ломаченка, що цілком логічно.

Під час медіазаходів у США американські журналісти цікавляться боксерською кар'єрою Ломаченка та тренерським підходом його батька Анатолія. Саме тому Василь, можливо, не хвилюється з приводу незручних запитань.