Титулований боксер із України відвідав турнір змішаних єдиноборств UFC 285 у Лас-Вегасі. Одна з телекамер була переведена на трибуни, де потрапив скандальний епізод.

До теми Поки в Україні війна, Ломаченко в США фотографується з росіянином: новий скандал з боксером

Під час трансляції видно, як Ломаченко тепло обійнявся із російським бійцем UFC Ісламом Махачевим та зробив із ним спільне фото. Василь вкотре довів свою проросійську позицію.

Одним із перших, хто відреагував на цей зашквар став активіст Сергій Стерненко. У своїх соцмережах він виклав скандальні скріни та відео з трансляції за участі українського боксера.

Стерненко: Махачев підтримує агресію свого свинарника проти України

Стерненко зауважив, що поки в Україні гинуть люди, Ломаченко собі їздить у США та розважається у компанії росіян.

Поки у нас тут війна, Вася Ломаченко літає у США порозважатись та пообійматись із росіянами. Маючи дозвіл на виїзд за кордон, Ломаченко полетів до Штатів, щоб подивитись чемпіонат UFC – бої у змішаному стилі,

– написав Стерненко.

"Махачев підтримує агресію свого свинарника проти України. Власне, Ломаченко підтримує цю агресію теж", – додав активіст.

Відзначимо, що Іслам Махачев є другом самопроголошеного лідера Чечні Рамзана Кадирова, який підтримує божевільний план Владіміра Путіна у війні Росії проти України.

Під публікаціями Стерненка розгорілась справжня палка дискусія між українцями. Були навіть ті, хто заступився за боксера.

Вася звісно ще той олень, але бл**ь, він поїхав не просто бій подивитись, він у штатах готується до свого бою. Не треба тут розганяти, що він спеціально туди поїхав заради юфс,

– написав хтось із підписників Стерненка у твітері.

На що активіст знову виклав спільне фото Ломи з росіянином та відповів: "Так, ми усі бачимо, як він готується, дякую".

Однак більшість українців підтримали критику Стерненка. Були такі, що попросили створили петицію, аби позбавити Ломаченка українського громадянства. Люди не розуміють, навіщо людині з проросійською позицією паспорт України.

Підписники припускають, що після таких вчинків Василя не впустять назад в Україну та масово звертаються до СБУ.

Також українці зауважили, що з нетерпінням чекають наступного бою Василя. Нагадаємо, що Ломаченко близький до поєдинку за абсолют у легкій вазі проти Девіна Хейні. Але у тому бою серця українців будуть на стороні аж ніяк не Василя, а його суперника.

Реакція українців на обійми Ломаченка з російським бійцем

"Лишити його громадянства України та і все!!! Нехай їде в мухосранськ"

"Чекаю вже бою лЛмаченка, щоб повболівати за його суперника"

"А що тут дивуватися? Вата вона і в Африці вата. Ломаченко для мене давно вмер"

"От би його назад не впустили, хай їде до Кадирова"

"Васілію, просто потрібно змінити громадянство на російське і повністю досягти гармонії, от і все. Якщо він підтримує всі РФ наративи, то навіщо його український паспорт?"

"Дозволи на виїзд спортсменам надають для прославляння України в світі! Ламаченко пропагує тільки рускій мір і московських попів, ну звісно і гроші заробляє! То питання: якого х..я його випускають з країни".

Фанати позначили сторінку Ломаченка у твітері зі зверненням відреагувати на подібні обійми. Адже в інстаграмі сторінка Василя закрита для українців. Її видно лише через VPN.

Ось так людина може втратити репутацію у рідного народу, яку здобула роками.