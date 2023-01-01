Ломаченко у своїх соцмережах опублікував звернення архієрея Української православної церкви Московського патріархату митрополита Лонгіна. У зверненні митрополит звинувачує Україну, мовляв, та почала війну проти Бога, проти церкви та проти українського народу.

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Ломаченко каже, що українці можуть показати, наскільки вірні Богу

"Сьогодні українська держава розпочала війну проти Бога, проти Церкви Господньої та проти українського народу. Це не боротьба зі злом, це не боротьба з ворогом, брати сестри. Це боротьба із Самим Господом Богом та Церквою Його. Вони почали голосувати в областях, районах, щоб зупинити Українську Православну Церкву. Це означає зупинити Господа. Таких божевільних людей ще не бачили в історії нашої Церкви та віри Православної", – говорить Банченський Лонгін.

Ломаченко у підписі під відео додав, що в українців з'явилася можливість показати, наскільки всі вірні Богу.

Як кажуть, друзі пізнаються в біді, так і сьогодні, справжній православний проявить себе саме в найважчу хвилину для нашої церкви. Нам сьогодні дано чудову нагоду довести, чи гідні ми вічного життя в Царстві Божому!

– відзначив боксер.

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УПЦ МП з 1 січня позбавлять доступу до лаврського Успенського собору та Трапезної церкви. Про це інформував намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло, який більш відомий як Паша "Мерседес".

Міністр культури Олександр Ткаченко підтвердив, що оренду приміщень Києво-Печерської лаври для УПЦ МП не продовжать. Тому вони не зможуть проводити там богослужіння.

Паша "Мерседес" записав до президента 15-хвилинне відео, у якому бідкався на життя, скаржився, що УПЦ МП не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня й просив Володимира Зеленського "захистити" УПЦ МП. Також він російською звинуватив владу у боротьбі проти церкви.

1 грудня Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ. За словами Ткаченка, вся територія Лаври – державна власність.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній уточнив, що перехід Лаври до ПЦУ не може бути миттєвим.

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