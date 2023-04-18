Багато українських спортсменів з початку повномасштабної війни проти Росії стали активно підтримувати Батьківщину. Більшість підтримує армію фінансово, а хтось вступає до лав ЗСУ і йде зі зброєю на фронт.
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Втім навіть у такий час знаходяться зрадники, які діють проти своєї держави. Один із таких прикладів – боксер Василь Ломаченко. Спортсмен змішав релігійні та політичні аспекти та почав відстоювати проросійську УПЦ МП.
Не дивно, що він викликає лише ненависть від українців, особливо з боку воїнів. Наприклад, про своє категоричне неприйняття Ломаченка заявив офіцер бригади ОЗСП "АЗОВ" та один із захисників "Азовсталі" Давид "Хімік" Касаткін.
Ще до повномасштабної війни я казав, що не сприймаю Усика і Ломаченка. Вони не українські патріоти. Щодо Усика зараз трохи змінилася думка, але не треба з них робити героїв. Це не ті люди. По Ломаченку не було очевидно, люди казали, що сприймають його лише як крутого спортсмена. Я можу сказати, що він кінчений чорт. Якщо я його побачу, я плюну йому в обличчя і може навіть щось із ним зроблю. У мене вистачить для цього навичок. Боксувати з ним точно не буду,
– заявив "Хімік".
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Нагадаємо, що раніше Ломаченко порівняв чинну владу України з нацистами, які руйнували церкву через розкол. Також Василь додав цитати священномученика Ігнатія Антіохійського та святителя Іоана Златоуста.
Як Ломаченко пропагує проросійські наративи:
- Василь Ломаченко є найбільш популярним українським спортсменом в інстаграм, маючи понад 2 мільйони підписників.
- Втім для українців Василь закрив сторінку і тепер її можуть побачити тільки користувачі з-за кордону.
- Тому очевидно, що під постами багато схвальних коментарів російською мовою, які позитивно сприймають деструктивну для України позицію боксера.
- Василь вже використовував свою сторінку для висвітлення ситуації навколо УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі. Робив це боксер, звісно ж, у дусі російської пропаганди.
- Раніше Ломаченко опублікував пост зі звинуваченням в бік Зеленського. На його сторінці чимало схожих відео від "Союза православных журналистов".
- До слова, Василь став найпопулярнішою особою у реєстрі держзрадників України, очолюючи рейтинг на пару із Анатоліє Тимощуком.
- Також боксер викладав у себе на сторінці в інстаграм фото з процесу випікання проскури – маленького літургійного хліба. Ломаченко позначив локацію Києво-Печерська лавра, де відбулись обшуки.
- Виставляв у себе на сторінці в інстаграм публікацію з проповіддю митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ МП. У своїй проповіді Лонгін говорить про те, що українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви господньої та проти українського народу.