Багато українських спортсменів з початку повномасштабної війни проти Росії стали активно підтримувати Батьківщину. Більшість підтримує армію фінансово, а хтось вступає до лав ЗСУ і йде зі зброєю на фронт.

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Втім навіть у такий час знаходяться зрадники, які діють проти своєї держави. Один із таких прикладів – боксер Василь Ломаченко. Спортсмен змішав релігійні та політичні аспекти та почав відстоювати проросійську УПЦ МП.

Не дивно, що він викликає лише ненависть від українців, особливо з боку воїнів. Наприклад, про своє категоричне неприйняття Ломаченка заявив офіцер бригади ОЗСП "АЗОВ" та один із захисників "Азовсталі" Давид "Хімік" Касаткін.

Ще до повномасштабної війни я казав, що не сприймаю Усика і Ломаченка. Вони не українські патріоти. Щодо Усика зараз трохи змінилася думка, але не треба з них робити героїв. Це не ті люди. По Ломаченку не було очевидно, люди казали, що сприймають його лише як крутого спортсмена. Я можу сказати, що він кінчений чорт. Якщо я його побачу, я плюну йому в обличчя і може навіть щось із ним зроблю. У мене вистачить для цього навичок. Боксувати з ним точно не буду,

– заявив "Хімік".

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Нагадаємо, що раніше Ломаченко порівняв чинну владу України з нацистами, які руйнували церкву через розкол. Також Василь додав цитати священномученика Ігнатія Антіохійського та святителя Іоана Златоуста.

Як Ломаченко пропагує проросійські наративи: