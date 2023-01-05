Відповідні заклики до правоохоронців почали з'являтися у коментарях під дописами Ломаченка в інстаграмі, пише 24 Канал. Поки офіційної заяви чи відповіді від українських силових структур не було.
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Ломаченко опинився на олівці спецслужб через проросійські натяки
Водночас джерела редакції 24 Каналу в українських спецслужбах кажуть, що слідкують за 34-річним Ломаченком.
Ломаченко, як і будь-яка людина із натяками на проросійські погляди, – у полі зору українських спецслужб,
– повідомили у спецслужбах.
Що відомо про скандал з Ломаченком
- Український боксер опублікував в інстаграмі два відео зі скандальним митрополитом Лонгіним. Допис боксер зробив на тлі обшуків СБУ в церквах УПЦ МП по всій Україні, а також рішення позбавити УПЦ МП доступу до лаврського Успенського собору та Трапезної церкви.
- У проповіді Лонгін звинувачує Україну, мовляв, та "почала війну проти Бога, проти церкви та проти українського народу". Натякаючи на ПЦУ, Лонгін вигадує, що українці створили свою "людську", або навіть "сатанинську" церкву.
- Проповідь Лонгіна, яка опинилася на сторінці Ломаченка, спричинила обурення серед українців. У коментарях до допису користувачі залишили багато гнівних реакцій.
- Також скандал прокоментували відомі публічні особи, серед яких блогери Анатолій Анатоліч і Даніель Салем, активіст Сергій Стерненко, спортсмени Сергій Стаховський і Володимир Гераскевич. Крім того, захисник "Азовсталі" Богдан Кротевич написав, що Ломаченка можна обміняти на українських полонених.
- 3 січня Ломаченко був включений до Реєстру держзрадників, що ведеться Рухом ЧЕСНО.