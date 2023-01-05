Відповідні заклики до правоохоронців почали з'являтися у коментарях під дописами Ломаченка в інстаграмі, пише 24 Канал. Поки офіційної заяви чи відповіді від українських силових структур не було.

До теми "Ломаченко став слухняним чортеням у руках московського диявола": гучна заява Гераскевича

Ломаченко опинився на олівці спецслужб через проросійські натяки

Водночас джерела редакції 24 Каналу в українських спецслужбах кажуть, що слідкують за 34-річним Ломаченком.

Ломаченко, як і будь-яка людина із натяками на проросійські погляди, – у полі зору українських спецслужб,

– повідомили у спецслужбах.

Зверніть увагу. Детальний матеріал про те, як московські попи завербували Ломаченка, та деталі скандалу довкола українського боксера читайте на сайті 24 Каналу о 19:00.

Що відомо про скандал з Ломаченком