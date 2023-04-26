Відомий український онлайн-сервіс MEGOGO постійно транслював поєдинку найкращих боксерів України Олександра Усика та Василя Ломаченка. Однак цього разу буде інакше, і більшість розуміє чому.

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На сторінці MEGOGO в інстаграмі один із підписників запитався, чи буде онлайн-сервіс транслювати поєдинок за участь Ломаченка, який продовжує зашкварюватись темою московських попів та УПЦ МП.

На що отримав відповідь: "Медіасервіс MEGOGO не транслюватиме бій за титул чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком та Девіном Хейні".



Чи буде MEGOGO транслювати бій Ломаченка / Скриншот із інстаграму сервісу

Цього разу прихильники боксу не зможуть переглянути поєдинок українського боксера з проросійськими релігійними поглядами на життя. Але усі добре розуміють, за кого будуть уболівальники українці. Звісно, мова йде не проти Василя, якому бажають побувати у нокауті від Девіна Хейні.

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