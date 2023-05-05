Ломаченко отримав другий шанс стати абсолютним чемпіоном світу з боксу. Попередній був, коли він проводив бій проти Теофімо Лопеса. Але цей поєдинок закінчився поразкою для Ломаченка, а відтак і втратою тих чемпіонських поясів, які нього були.

До теми Ломаченко – не відвертий аутсайдер, але в його перемогу над Хейні мало віриться

Тепер же Ломаченко проведе бій проти Девіна Хейні, який і є абсолютним чемпіоном світу. Чемпіонські пояси він відібрав в Джорджа Камбососа (і навіть після цього провів захист в бою проти нього). Камбосос же переміг саме Лопеса.

Однак бій Ломаченко – Хейні поки офіційно в Україні транслювати не планують. До цього боксерські поєдинки такого рівня в Україні транслювали на платформі Megogo. Ті ж бої Ломаченка проти Лопеса, Накатані, Коммі та Ортіса транслювати саме там. Однак бій проти Хейні в компанії вирішили не транслювати.

"Відмова від показу цього бою є принциповим рішенням спортивної редакції медіасервісу", – йдеться в заяві Megogo.

Чи за два тижні до бою хтось в Україні вирішить викупити права на трансляцію – поки невідомо. Не так багато каналів чи платформ готові вкласти гроші в це, а часу на просування такої трансляції не так і багато.

Хто покаже бій Ломаченко – Хейні

Але без трансляції бою Ломаченка проти Хейні не обійдеться. Сам бій відбудеться в США (на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасі). А офіційним транслятором бою є ESPN+. Однак сам бій для глядачів в США буде доступний лише за системою PPV (pay-per-view, плати та дивись). І ціна за такий доступ до трансляції – 59,99 долара. Для прикладу, найдешевший квиток на бій коштує 59 доларів. А організатори вже продали 13 тисяч квитків на поєдинок (загалом арена вміщує 17 тисяч глядачів).

У Великій Британії трансляція бою Ломаченко – Хейні відбудеться на Sky Sports. На відміну від США, тут з підписників вирішили не брати додаткової плати за перегляд цього бою.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію бою Ломаченко – Хейні. Сам бій буде останнім на вечорі боксу в Лас-Вегасі. Тому вихід боксерів на ринг варто очікувати близько 05:00 – 06:00 за київським часом вже 21 травня.