Цього року 16 квітня православні християни святкують Великдень. Люди вітають один одного, ходять до церкви та збираються сім'ями.

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Чимало спортсменів привітали своїх фанатів з релігійним святом. Не пройшов повз нього і найбільш "релігійний" спортсмен України Василь Ломаченко, який давно позиціонує себе як прихильник проросійської УПЦ МП.

Боксер опублікував пост в інстаграм з приводу Великодня. У підписі під фотографією Ломаченко використав цитату митрополита Антонія Сурозького, єпископа Російської православної церкви.

Христос Воскрес! Ми повинні жити так, щоб якщо навіть усі євангелії будуть втрачені, люди могли б їх прочитати по наших обличчях,

– написав Василь.



Пост Ломаченка в інстаграм / instagram.com/lomachenkovasiliy

Ломаченко закрив свій акаунт для земляків з України

Під постом з'явилось багато коментаріїв від прихильників терористичної РПЦ, які дякували Василю. Втім це недивно, адже Ломаченко закрив доступ до свого акаунту в інстаграм для жителів України.

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Нагадаємо, що раніше Ломаченко порівняв чинну владу України з нацистами, які руйнували церкву через розкол. Також Василь додав цитати священномученика Ігнатія Антіохійського та святителя Іоана Златоуста.

Як Ломаченко пропагує проросійські наративи: