Цього року 16 квітня православні християни святкують Великдень. Люди вітають один одного, ходять до церкви та збираються сім'ями.

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Чимало спортсменів привітали своїх фанатів з релігійним святом. Не пройшов повз нього і найбільш "релігійний" спортсмен України Василь Ломаченко, який давно позиціонує себе як прихильник проросійської УПЦ МП.

Боксер опублікував пост в інстаграм з приводу Великодня. У підписі під фотографією Ломаченко використав цитату митрополита Антонія Сурозького, єпископа Російської православної церкви.

Христос Воскрес! Ми повинні жити так, щоб якщо навіть усі євангелії будуть втрачені, люди могли б їх прочитати по наших обличчях,
– написав Василь.


Пост Ломаченка в інстаграм / instagram.com/lomachenkovasiliy

Ломаченко закрив свій акаунт для земляків з України

Під постом з'явилось багато коментаріїв від прихильників терористичної РПЦ, які дякували Василю. Втім це недивно, адже Ломаченко закрив доступ до свого акаунту в інстаграм для жителів України.

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Нагадаємо, що раніше Ломаченко порівняв чинну владу України з нацистами, які руйнували церкву через розкол. Також Василь додав цитати священномученика Ігнатія Антіохійського та святителя Іоана Златоуста.

Як Ломаченко пропагує проросійські наративи:

  • Василь Ломаченко є найбільш популярним українським спортсменом в інстаграм, маючи понад 2 мільйони підписників.
  • Втім для українців Василь закрив сторінку і тепер її можуть побачити тільки користувачі з-за кордону.
  • Тому очевидно, що під постами багато схвальних коментарів російською мовою, які позитивно сприймають деструктивну для України позицію боксера.
  • Василь вже використовував свою сторінку для висвітлення ситуації навколо УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі. Робив це боксер, звісно ж, у дусі російської пропаганди.
  • Раніше Ломаченко опублікував пост зі звинуваченням в бік Зеленського. На його сторінці чимало схожих відео від "Союза православных журналистов".
  • До слова, Василь став найпопулярнішою особою у реєстрі держзрадників України, очолюючи рейтинг на пару із Анатоліє Тимощуком.
  • Також боксер викладав у себе на сторінці в інстаграм фото з процесу випікання проскури – маленького літургійного хліба. Ломаченко позначив локацію Києво-Печерська лавра, де відбулись обшуки.
  • Виставляв у себе на сторінці в інстаграм публікацію з проповіддю митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ МП. У своїй проповіді Лонгін говорить про те, що українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви господньої та проти українського народу.