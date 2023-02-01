Легендарний нападник назвав трансфер Мудрика особистою перемогою для Челсі

Емоція футбольної спільноти після трансферу Михайла Мудрика у Челсі потрохи продовжують вщухати. Зірковий у минулому нападник Серхіо Агуеро через 16 днів перебування українця у Лондоні вирішив прокоментував перехід.

Аргентинець високо оцінив старання Челсі перехопити Михайла Мудрика в Арсенала, які увінчались успіхом. Лівий вінгер Шахтаря підписав довгостроковий контракт до 30 червня 2031 року.

Оце так Несподіваний скандал: британці розкритикували Мудрика за пісню американського репера

Агуеро: Це справді підняло їм настрій

Серхіо виділив трансфер українського вундеркінда поміж інших переходів футболістів. Колишній нападник Манчестер Сіті назвав такий трансфер перемогою для "аристократів".

Було багато трансферів, команди посилилися справді потужними виконавцями. На думку спадає перехід Михайла Мудрика у Челсі. Це справді підняло їм настрій і виглядає великою перемогою їхньої команди,

– сказав Агуеро.

Нагадаємо, що Серхіо 15 грудня 2021 року вимушено повішав бутси на цвях. Останнім його клубом стала Барселона. Агуеро зав'язав із футболом через серйозні проблеми із серцем, які показали себе у матчі Ла Ліги проти Алавеса, коли аргентинцю стало погано прямо під час поєдинку.

Головне про трансфер Мудрика у Челсі

Челсі після 20 зіграних турів йде на 10-му місці в АПЛ, маючи у своєму активі 29 балів. Свій наступний шанс Мудрик може отримати вже 3 лютого, коли "аристократи" вдома приймуть Фулхем.