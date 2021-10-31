Агуеро має проблеми зі здоров'ям

Вже у першому таймі Барселона була змушена зробити заміну. 33-річному Серхіо Агуеро різко стало погано. Після моторошного інциденту з Крістіаном Еріксеном на Євро-2020 такі моменти викликають ще більше занепокоєння.

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Наприкінці першої 45-хвилинки нападник сигналізував арбітру матчу, що йому потрібна допомога медиків. Аргентинський футболіст атаки каталонців тримався за груди. До форварда відразу підбігли клубні лікарі з ношами. На щастя, вони йому не знадобились. Агуеро на власних двох ногах покинув поле та достроково завершив для себе поєдинок з Алавесом.



Медики надали допомогу Агуеро / Фото Getty Images

Замість нього на полі з'явився бразилець Коутінью, який змарнував реальну нагоду забити. Матч завершився нічиєю 1:1. Барселона не змогла здобути першу перемогу без Рональда Кумана, який був звільнений з поста головного тренера команди.

Агуеро у цьому сезоні відіграв за каталонський клуб 5 матчів в усіх турнірах. у яких забив один гол. Сталось це у грі Ла Ліги проти мадридського Реала, який завершився перемогою "вершкових" з рахунком 1:2.



Агуеро стало погано під час матчу / Скриншот із телетрансляції



Агуеро схопився за груди під час матчу / Скриншот із телетрансляції