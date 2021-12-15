В Агуеро проблеми зі здоров'ям
Барселона раніше анонсувала пресконференцію з 33-річним Агуеро, на якій очікувалося, що колишній нападник Манчестер Сіті оголосить про завершення кар'єри.
До теми Нападник Барселони Серхіо Агуеро оголосить про завершення кар'єри
Я вирішив припинити грати у футбол,
– сказав Серхіо на пресконференції та розплакався.
"Ця пресконференція є просто для того, щоб сказати, що я вирішив завершити кар'єру. Це дуже важкий час, але я радий рішенню, яке прийняв. По-перше, це моє здоров'я через проблему, з яким я зіткнувся місяць тому. Мова про моє здоров'я", – додав футболіст.
Що сталося з Агуеро
Нападнику Барселони стало погано в матчі 12-го туру чемпіонату Іспанії проти Алавеса. Поєдинок відбувся у жовтні 2021 року й Агуеро достроково завершив гру.
Серхіо пройшов обстеження й у нього було виявлено аритмію. Спершу очікувалося, що Агуеро упродовж трьох місяців буде проводити діагностичні та терапевтичні процедури.
Але згодом лікарі констатували, що в Агуеро серйозні проблеми із серцем, які не сумісні з грою у футбол. Нападник спростовував чутки про завершення кар'єри. Але через проблеми змушений піти.
Досягнення Агуеро
- Європейська частина кар'єри Агуеро розпочала у 2006 році, коли він перейшов до Атлетико Мадрид. З "матрацниками" йому вдалося виграти Лігу Європи.
- Через 5 років Кун став футболістом Манчестер Сіті. Аргентинець став найкращим нападником в історії Манчестер Сіті. На його рахунку 260 голів.
- З "містянами" Кун 5 разів ставав чемпіоном Англії. Влітку 2021 року він покинув англійський клуб і на правах вільного агента приєднався до Барселони.
- У футболці каталонського клубу він виходив на поле тільки 5 разів і забив один гол. Всього Серхіо виграв 18 кубків на дорослому рівні.