Роналду дебютує в Саудівській Аравії у ролі капітана у зустрічі проти ПСЖ на чолі з Мессі: відео
Джерело:ютуб-канал OB Tube Football
Кріштіану Роналду вже рахує дні, коли зможе дебютувати у Саудівській Аравії. Щоправда, перший матч у новій для португальця країні відбудеться лише формально у футболці Аль-Насра.
19 січня об'єднана команда зірок Саудівської Аравії, яка складатиметься з футболістів Аль-Наср та Аль-Хіляля, зіграє спаринг проти французького ПСЖ. Це буде чергова зустріч Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.
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Особлива місія для Роналду
Зірковий португалець вже навіть отримав капітанську пов'язку, з якою виведе об'єднану аравійську команду на футбольне поле.
Початок зустрічі проти ПСЖ о 19:00 (за київським часом). Цікаво, що напередодні французький клуб несподівано програв на виїзді Ренну у Лізі 1 – 1:0.
Роналду отримав капіанську пов'язку на матч проти ПСЖ: дивіться відео
Нагадаємо, що нещодавно Роналду продав один із своїх "Золотих м'ячів", який здобув у 2013 році. Усі виручені від аукціону кошти, а це 675 тисяч доларів, підуть на допомогу важкохворим дітям.
Головне про трансфер Роналду у АЛь-Наср
- У перший день нового 2023 року саудівський клуб оголосив про приїзд Кріштіану Роналду. Нападник уклав контракт на 2 роки – до 30 червня 2025 року.
- ЗМІ повідомляли, що в Аль-Насрі Роналду зароблятиме 90 мільйонів, але його заробіток збільшиться до суми у 200 мільйонів, якщо врахувати спонсорські та комерційні угоди.
- Також 200 мільйонів євро, якщо той стане амбасадором заявки Саудівської Аравії у боротьбі за ЧС-2030.
- Зірковий футболіст вже визначився, де проживатиме у новій для нього країні.
- Місцева влада навіть "пропустила повз вуха" стосунки Кріштіану та моделі Джорджини Родрігес. Адже за законом, у Саудівській Аравії неодружена пара не може жити під одним дахом.
- Роналду пропустив два попередні матчі Аль-Насра через дискваліфікацію, яку отримав ще в Англії. Тоді Кріштіану після матчу МЮ проти Евертона на емоціях розбив телефон фанату "ірисок", за що поніс 2-матчеве покарання.