Трофей, який Роналду здобув у 2013 році, став другим у його скарбничці з нагород "Золотих м'ячів". На аукціоні цей лот від Кріштіану пішов за 645 тисяч доларів. Перемогу у торгах здобув бізнесмен із Ізраїлю Ідан Офер, який вже далеко не вперше вкладає свої гроші у розвиток футболу.

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Добра справа від зірки футболу

П'ять років тому Офер придбав 32 відсотки акцій мадридського Атлетіко, а згодом ще й став акціонером Фамалікани з Португалії.

Усі виручені від продажу "Золотого м'яча-2013" кошти перерахують на рахунку благодійного фонду "Загадай бажання", який допомагає важкохворим дітям боротись зі складними та серйозними хворобами.

Цікаво, що оригінал "Золотого м'яча" роками тримався у музеї футболіста на острові Мадейра. Зірковий нападник ж зробив собі копію нагороди.

Нагадаємо! Роналду п'ять разів називався найкращим футболістом року. Впершу португалець здобув "Золотий м'яч" у 2008 році. Після чого Кріштіану тріумфував у 2013, 2014, 2016 та 2017 роках.

Роналду добре відомий своїми добрими благодійними справами.

Відзначимо, що "Золотий м'яч" у 2022 році отримав нападник мадридського Реала Карім Бензема.

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