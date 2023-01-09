Португалець підписав 2-річний контракт із Аль-Насром. Тому Роналду потрібно було визначитись, де він, родина та його персонал проживатимуть у Саудівській Аравії.

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Неймовірна розкіш для португальця

Кріштіану обрав для проживання розкішні апартаменти у хмарочосі Kingdom Towerу в столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді. Футболіст орендуватиме 17 кімнат, які щомісяця з його кишені будуть витягувати 280 тисяч євро.



Розкішний номер Роналду / Фото Mirror



Житло Роналду у Саудівській Аравії / Фото Mirror

Однак такі гроші для португальського нападника не стануть проблемою. За різними даними ЗМІ, Роналду отримувати в Аль-Насрі за рік 90 мільйонів. Але ця сума зросте до 200 мільйонів за рахунком спонсорських та комерційних угод.

У Саудівській Аравії зробили усе для комфортного життя Роналду та його родині. Місцева влада навіть "пропустила повз вуха" стосунки Кріштіану та моделі Джорджини Родрігес. Адже за законом, у Саудівській Аравії не можна під одним дахом проживати неодруженим парам.

Нагадаємо, що стосунки Роналду та Джорджини розпочались у 2016 році, футболіст навіть зробив пропозицію, але до весілля справа наразі не йде. Пара разом виховує п'ятьох дітей, двоє з яких народила гравця Родрігес.

Також у ЗМІ була інформація, що пара на межі розриву через втрату новонародженого сина.

Нагадаємо! Дебютувати у футболці Аль-Наср Роналду зможе вже 21 січня, коли його новий клуб прийматиме Іттіфак. Адже Кріштіану має відбути двоматчеву дискваліфікацію, яку отримав через розбитий телефон фаната Евертона ще виступаючи за Манчестер Юнайтед.