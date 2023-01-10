Влада Саудівської Аравії заплатить зірковому португальцю космічні 200 мільйонів євро, якщо той стане публічним лицем заявки країни на проведення чемпіонату світу з футболу у 2030 році.

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Роналду купається у грошах

За інформацією клубного джерела, Роналду погодиться на цю пропозицію.

Схоже, що за два роки (до 30 червня 2025 року) у Саудівській Аравії Кріштіану заробить грошей, яких вистачить до кінця життя усіх його дітей та внуків. Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що зарплата Роналду в Аль-Насрі складе 90 мільйонів. Але заробіток португальця зросте до 200 мільйонів за рахунок спонсорських та комерційних угод.

Претенденти на ЧС-2030

  • Уругвай, Аргентина, Парагвай та Чилі;
  • Марокко і Туніс;
  • Єгипет;
  • Англія, Шотландія Уельс, Північна Ірландія та Ірландія;
  • Греція, Болгарія, Сербія та Румунія;
  • Іспанія, Португалія та Україна;
  • Південна Корея (Північна Корея, Японія та КНР).

Відзначимо, що серед претендентів свою заявку на проведення ЧС-2030 подала й Україна.

Цікаво, що Мундіаль-2030 буде символічним. Чемпіонат світу відбудеться у рік, коли виповниться 100 років після проведення першого в історії Мундіалю з футболу.