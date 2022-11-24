Неприємний інцидент стався ще 9 квітня 2022 року, коли МЮ гостювало на полі Евертона. Та зустріч закінчилась мінімальною перемогою господарів 1:0. Єдиний та переможний гол у матчі забив Ентоні Гордон.

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Невтішні новини для нового клубу Роналду

Після поєдинку усі футболісти червоного Манчестера були засмучені. Найбільше свої емоції не стримував Роналду. Кріштіану на емоціях вибив телефон із рук уболівальника Евертона.

Після чого скандали навколо португальця ставали лише частішими: не подавав руку головному тренеру МЮ, не підходив до фанатів команди та навіть їхав зі стадіону ще до фінального свистка про закінчення поєдинку.

Лише у листопаді Роналду отримав покарання за свою поведінку. Вже колишній футболіст МЮ отримав два матчі дискваліфікації та штраф у розмірі 50 тисяч фунтів стерлінгів. Це мізерна сума для Кріштіану.

Цікаво, що усунення від футболу на два поєдинки переноситься лише на ігри клубного рівня. Роналду спокійно зможе зіграти за збірну Португалії на ЧС-2022.

Кріштіану, який на днях розірвав контракт із МЮ за обопільною згодою після скандального інтерв'ю, не зможе одразу після підписання угоди з новим клубом приступити до роботи. Нападник пропустить два перші поєдинки нової команди. І це без різниці, у якому чемпіонаті свою кар'єру продовжить Роналду.

Нагадаємо! Вже 24 листопада Роналду зіграє у футболці збірної Португалії у першому матчі на Мундіалі у Катарі. Першим суперником його команди буде збірна Гани. Початок зустрічі о 18:00.

Раніше у ЗМІ були чутки, що Роналду може продовжити свою кар'єру у клубі із Саудівської Аравії. Але тоді Кріштіану не пограє за топ-команду у Лізі чемпіонів, як цього хоче сам форвард.

Швидше за все, що фанати дізнаються новий клуб португальця лише після ЧС-2022.