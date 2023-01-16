19 січня об'єднана команда зірок Саудівської Аравії, яка складатиметься з футболістів Аль-Наср та Аль-Хіляля, зіграє спаринг проти французького ПСЖ. Це буде чергова зустріч Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.

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Особлива місія для Роналду

Зірковий португалець вже навіть отримав капітанську пов'язку, з якою виведе об'єднану аравійську команду на футбольне поле.

Початок зустрічі проти ПСЖ о 19:00 (за київським часом). Цікаво, що напередодні французький клуб несподівано програв на виїзді Ренну у Лізі 1 – 1:0.

Роналду отримав капіанську пов'язку на матч проти ПСЖ: дивіться відео

Нагадаємо, що нещодавно Роналду продав один із своїх "Золотих м'ячів", який здобув у 2013 році. Усі виручені від аукціону кошти, а це 675 тисяч доларів, підуть на допомогу важкохворим дітям.

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