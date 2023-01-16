Угода з Челсі розрахована аж до 30 червня 2031 року. ЗМІ вже повідомили, що Михайло Мудрик зароблятиме у лондонському клубі 100 тисяч фунтів на тиждень. А це лише на 10 тисяч менше, аніж мають досвідчені Тіяго Сілва та Жоржинью.
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Цікавий пункт між клубами після трансферу Мудрика
Шахтарю вдалось дотиснути Челсі та досягнути 100-мільйонного трансферу Щоправда, 30 мільйонів із них будуть у вигляді бонусів.
У домовленості між Шахтарем та Челсі є ще одна цікава деталь. За круглим столом клуби домовились провести товариську гру після перемоги України у війні проти Росії. Поєдинок повинен відбутись у Донецьку на рідному стадіоні "гірників" – "Донбас Арені".
Шахтар перерахує 20 мільйонів фунтів із вирученої суми за трансфер Мудрика на потреби українських військових. Якби не бійці, то цього переходу взагалі могло б не бути, як і українського футболу.
Мудрик запалюватиме в АПЛ
- Ще перед офіційним оголошенням Мудрик відвідав матч Челсі на "Стемфорд Брідж" проти Крістал Пелес. Михайло був помічений у компанії директора з футболу у Шахтарі Даріо Срни. Хорват особисто їздив у Лондон, щоб провести перемовини з представниками Челсі.
- У перерві матчу лівий вінгер вийшов на футбольне поле, аби привітатись із фанатами "аристократів", із прапором України.
- По ходу поєдинку лондонський клуб оголосив про підписання 22-річного вихованця Шахтаря. Мудрик виступатиме у Челсі під 15-м номером.
- Матч закінчився мінімальною перемогою "синіх".
- Перехід Мудрика у Челсі стало рекордним для історії України. До цього все те ж Челсі свого часу викладало 44 мільйони євро за Андрія Шевченка.
- Далеко не усі залишились у захваті від переходу лівого вінгера у Челсі. Журналіст Пірс Морган, який є фанатом Арсенала, розкритикував вибір Михайла. Однак у ЗМІ була інформація, що начебто Шахтар висунув ультиматум Михайлу – або Челсі, або залишається в УПЛ. Вибір Мудрика був очевидним.