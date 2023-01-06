Одна з версії є найцікавішою. Пара не одружується через заборону матері Кріштіану Роналду. Жінка вважає, що Джорджина Родрігес живе з її сином лише заради грошей, репутації та проти офіційного одруження пари. Хоча сам футболіст вже давно зробив пропозицію руки та серця коханій.

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Складні стосунки Роналду та Джорджини

Нагадаємо, що модель народила футболісту вже дві донечки.

У ЗМІ з'явилась шокуюча інформація – пара може розійтись. Все через втрачену новонароджену дитину. У жовтні закохані оголосили, що чекають на народження близнюків. Згодом пара повідомила, що це буде хлопчик та дівчинка, але при пологах вижила лише дівчинка Белла Есмеральда.

А футболіста та модель тримають лише рекламні та спонсорські контракти. Розрив стосунків негативно вплине на обидві сторони.

Наразі пара виховує п'ятьох дітей.

Перші проблеми у Саудівській Аравії

1 січня 2023 року Роналду став гравцем Аль-Насра та разом із сім'єю переїхав жити до Саудівської Аравії. Португалець підписав 2-річний контракт до кінця червня 2025 року. Однак родина футболіста зіткнулась із першими проблемами.

Влада Саудівської Аравії не дозволяє разом жити парам, які неодружені. Однак іноземці дуже часто не дотримуються таких правил, винятком не став зірковий нападник. Що стосується Роналду, то місцева політика точно повинна пропустити цей момент крізь очі заради уваги та репутації після переходу португальця.

Найближчим часом Джорджина повинна вирішити усі незакриті питання з візою. Вона може перебувати в Саудівській Аравії протягом 90 днів, якщо отримає туристичну візу або погодитись на ту, яку їй зробить футбольний клуб.

Нагадаємо. Роналду не може дебютувати за Аль-Наср у найближчих матчах. Кріштіану відбуває двоматчеву дискваліфікацію, яку отримав за виступаючи за Манчестер Юнайтед. Нападник розбив телефон уболівальнику Евертона та отримав покарання.